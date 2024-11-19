5 простых способов сохранить свеклу свежей до весны

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свекла — популярный овощ, который при правильном хранении остаётся свежим и вкусным на протяжении всей зимы. Однако для этого важно учитывать несколько факторов: сроки уборки, подготовку корнеплодов и особенности хранения в погребе или других помещениях.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Подготовка свеклы к хранению

Сроки уборки.

Сроки зависят от сорта:

Ранние сорта : август-сентябрь.

: август-сентябрь. Среднеспелые : вторая половина августа — сентябрь.

: вторая половина августа — сентябрь. Поздние: сентябрь — октябрь, до первых заморозков.

Признаки готовности:

Верхушка корнеплода видна из земли.

Нижние листья вянут и желтеют.

Корнеплоды насыщенного бордового цвета, на срезе сочные.

Уборка урожая.

Для выкапывания выбирайте сухой день.

Используйте лопату или вилы, чтобы не повредить корнеплоды.

Не стучите свеклой по земле, чтобы удалить остатки почвы — достаточно аккуратно стряхнуть её.

Обрезка и сортировка.

Обрезайте ботву, оставляя пенёк длиной около 1 см.

Сортируйте свеклу по размерам, удаляя повреждённые корнеплоды.

Подготовка погреба к хранению

Чистота : Очистите от остатков прошлого урожая, проведите дезинфекцию (например, побелкой известкой).

: Очистите от остатков прошлого урожая, проведите дезинфекцию (например, побелкой известкой). Вентиляция : Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха.

: Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Температура : +2…+3°C.

: +2…+3°C. Влажность : 90%, без резких перепадов.

: 90%, без резких перепадов. Хранение: Установите термометр и гигрометр для контроля параметров.

Способы хранения свеклы

В ящиках

Подходят пластиковые, деревянные или картонные ящики. Корнеплоды можно пересыпать песком, опилками или оставлять без пересыпки.

Плюсы: Долгий срок хранения.

Минусы: Без вентиляции нижние слои могут начать гнить.

В мешках

Используются мешковина или тканевые мешки, которые обеспечивают вентиляцию. Корнеплоды пересыпаются песком, золой или опилками.

Плюсы: Хорошая циркуляция воздуха.

Минусы: Возможен конденсат, что приводит к гниению.

В песке.

Пересыпайте сухим песком слои свеклы в ящиках или мешках.

Плюсы: Песок впитывает лишнюю влагу, предотвращая гниение.

Минусы: При плохой вентиляции нижние корнеплоды могут загнить.

В древесных опилках.

Свеклу укладывают слоями, пересыпая опилками.

Плюсы: Корнеплоды защищены от гниения.

Минусы: Свекла может стать мягкой.

В пакетах.

Пакеты должны быть с отверстиями для вентиляции. На дно насыпают песок, золу или опилки.

Плюсы: Хорошая сохранность влаги.

Минусы: Небольшой объём хранения.

Лучшие сорта свеклы для хранения

Среднеспелые: Бордо 237, Фекла, Браво.

Поздние: Командор, Одноростковая.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

