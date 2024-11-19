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5 простых способов сохранить свеклу свежей до весны

3:08
Садоводство

Свекла — популярный овощ, который при правильном хранении остаётся свежим и вкусным на протяжении всей зимы. Однако для этого важно учитывать несколько факторов: сроки уборки, подготовку корнеплодов и особенности хранения в погребе или других помещениях.

5 простых способов сохранить свеклу свежей до весны
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Подготовка свеклы к хранению

Сроки уборки.

Сроки зависят от сорта:

  • Ранние сорта: август-сентябрь.
  • Среднеспелые: вторая половина августа — сентябрь.
  • Поздние: сентябрь — октябрь, до первых заморозков.

Признаки готовности:

  • Верхушка корнеплода видна из земли.
  • Нижние листья вянут и желтеют.
  • Корнеплоды насыщенного бордового цвета, на срезе сочные.

Уборка урожая.

  • Для выкапывания выбирайте сухой день.
  • Используйте лопату или вилы, чтобы не повредить корнеплоды.
  • Не стучите свеклой по земле, чтобы удалить остатки почвы — достаточно аккуратно стряхнуть её.

Обрезка и сортировка.

  • Обрезайте ботву, оставляя пенёк длиной около 1 см.
  • Сортируйте свеклу по размерам, удаляя повреждённые корнеплоды.

Подготовка погреба к хранению

  • Чистота: Очистите от остатков прошлого урожая, проведите дезинфекцию (например, побелкой известкой).
  • Вентиляция: Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха.
  • Температура: +2…+3°C.
  • Влажность: 90%, без резких перепадов.
  • Хранение: Установите термометр и гигрометр для контроля параметров.

Способы хранения свеклы

В ящиках

Подходят пластиковые, деревянные или картонные ящики. Корнеплоды можно пересыпать песком, опилками или оставлять без пересыпки.

  • Плюсы: Долгий срок хранения.
  • Минусы: Без вентиляции нижние слои могут начать гнить.

В мешках

Используются мешковина или тканевые мешки, которые обеспечивают вентиляцию. Корнеплоды пересыпаются песком, золой или опилками.

  • Плюсы: Хорошая циркуляция воздуха.
  • Минусы: Возможен конденсат, что приводит к гниению.

В песке.

Пересыпайте сухим песком слои свеклы в ящиках или мешках.

  • Плюсы: Песок впитывает лишнюю влагу, предотвращая гниение.
  • Минусы: При плохой вентиляции нижние корнеплоды могут загнить.

В древесных опилках.

Свеклу укладывают слоями, пересыпая опилками.

  • Плюсы: Корнеплоды защищены от гниения.
  • Минусы: Свекла может стать мягкой.

В пакетах.

Пакеты должны быть с отверстиями для вентиляции. На дно насыпают песок, золу или опилки.

  • Плюсы: Хорошая сохранность влаги.
  • Минусы: Небольшой объём хранения.

Лучшие сорта свеклы для хранения

Среднеспелые: Бордо 237, Фекла, Браво.

Поздние: Командор, Одноростковая.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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