Как с помощью комнатных растений притянуть успех и гармонию

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Растения могут быть не только украшением дома, но и настоящими помощниками, привлекающими удачу, любовь и финансовое благополучие. Правильный выбор зелёного друга способен преобразить вашу жизнь, вдохновить на перемены и улучшить настроение.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

ТОП-5 растений для удачи

Толстянка (денежное дерево)

Крассула, известная как денежное дерево, считается мощным магнитом для финансового благополучия.

Как ухаживать :выращивать из ростка, пересаживать в горшок по мере роста. Прищипывать веточки, чтобы придать растению форму дерева.

:выращивать из ростка, пересаживать в горшок по мере роста. Прищипывать веточки, чтобы придать растению форму дерева. Совет : положите в грунт монетку — это поможет усилить энергетический эффект.

: положите в грунт монетку — это поможет усилить энергетический эффект. Полив:редкий, но обильный.

Кофейное дерево

Это растение идеально подходит для профессионального успеха.

Где разместить :в офисе за своей спиной — растение станет символическим "тылом". Поможет успешно пройти испытательный срок или продвинуться по карьерной лестнице.

:в офисе за своей спиной — растение станет символическим "тылом". Поможет успешно пройти испытательный срок или продвинуться по карьерной лестнице. Особенности: кофейное дерево создаёт атмосферу уверенности и вдохновляет на рабочие достижения.

Спатифиллум и антуриум

Эти растения называют символами любви и гармонии.

Антуриум ("мужское счастье") : привлекает уверенность и поддержку в личной жизни.

: привлекает уверенность и поддержку в личной жизни. Спатифиллум ("женское счастье") : помогает найти любовь и создать гармоничные отношения.

: помогает найти любовь и создать гармоничные отношения. Уход:не любят прямых солнечных лучей и избыточного полива.

Пересаживать по мере роста в грунт с вермикулитом или агроперлитом.

Камелия

Цветок вдохновения и личностного роста. Камелия помогает найти своё предназначение и укрепить уверенность в себе.

Грунт : кислый торфяной субстрат с добавлением керамзита.

: кислый торфяной субстрат с добавлением керамзита. Размещение: светлое место, но без прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов.

Замиокулькас (долларовое дерево)

Символ финансового успеха. Глянцевые листья напоминают монеты, а само растение символизирует накопление и умножение богатства.

Особенности:размножается клубнями. Не любит частые поливы — запасает влагу в стеблях и корнях.

Совет: положите под горшок записку с желаемой суммой дохода, чтобы усилить притяжение удачи.

Как растения помогают в жизни

Энергия зелёных питомцев вдохновляет на перемены, стимулирует садовое творчество и дарит веру в успех. Красивые бутоны камелии, блеск листьев замиокулькаса или лёгкий аромат цветов могут стать источником радости и уверенности.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

