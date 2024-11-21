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Если вы посадите эти растения рядом с яблоней, то останетесь без урожая

Садоводство

Плодовые деревья часто становятся желанными культурами на дачных участках. Они привлекают не только возможностью получить вкусные плоды, но и тем, что позволяют избежать химических обработок. Однако для того, чтобы яблоня дала качественный урожай, нужно правильно выбрать соседей на участке. Неправильное соседство может существенно повлиять на здоровье дерева.

Некоторые растения оказываются неблагоприятными соседями для яблонь. Например, картофель, особенно в молодом возрасте, забирает много питательных веществ из почвы, что негативно сказывается на росте яблонь. При высаживании картофеля рядом с взрослыми деревьями, эти растения также страдают, так как питательных веществ становится недостаточно для нормального роста.

Пихта не вызывает прямой конкуренции с яблоней, но она увеличивает кислотность почвы, что мешает правильному развитию дерева и может привести к отсутствию урожая.

К культуре, которая также может оказать негативное влияние, относятся вишня и персик. Несмотря на то, что эти растения не представляют собой прямую угрозу, они способны лишить яблоню нужных питательных веществ, если растут слишком близко. Поэтому их следует располагать подальше от яблонь, чтобы избежать проблем с урожаем.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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