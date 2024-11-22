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Что делать, если чеснок уже прорастает до наступления холодов

Садоводство

Озимый чеснок не должен прорастать до наступления холодов, однако должен успеть укорениться до морозов. Важно учитывать прогноз погоды перед посадкой, чтобы избежать оттепелей. Появление всходов до зимы может быть проблемой, но их можно спасти, если принять меры вовремя.

Причиной преждевременного прорастания может быть как оттепель, так и теплая осень. Для озимого чеснока плюсовая температура в это время скорее вредна, чем полезна. Тепло должно быть достаточно только для укоренения, чтобы растение успешно перезимовало и дало хороший урожай.

Если ростки начали подниматься, необходимо действовать быстро, чтобы успеть спасти урожай. Важно, чтобы ростки не превысили 10 см. Если это случилось, урожай, скорее всего, будет утерян.

Для защиты чеснока можно использовать различные укрытия, такие как сено, солома, здоровая опавшая листва, лапник или растительная ботва. Толщина защитного слоя должна составлять не менее 15 см. После этого можно покрыть всходы спанбондом или картоном.

Когда выпадет снег, нужно дополнительно засыпать чесночную грядку, чтобы образовался высокий сугроб, который поможет защитить чеснок от заморозков. Также стоит помнить, что заглубление зубчиков при посадке на 10 см помогает избежать преждевременного прорастания. Если чеснок высаживается целыми головками, их можно заглубить на 15 см, что также улучшает зимовку растения.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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