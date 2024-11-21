Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай

2:14
Садоводство

Перекопка огорода — довольно привычная и распространенная практика среди дачников. Однако стоит ли постоянно перекапывать землю, и как это влияет на урожайность? Ведь регулярная перекопка, особенно если она происходит и весной, и осенью, может оказать негативное влияние на рост растений, а порой даже способствовать росту сорняков.

Привычка часто перекапывать почву особенно активна в весенний и осенний периоды, когда дачники начинают готовить землю для посева или уборки. Однако агрономы и специалисты по уходу за садом советуют подходить к этому процессу более осознанно.

Если перекопать почву слишком часто, особенно весной, это может привести к тому, что сорняки начнут активно прорастать. И уже через неделю после работы с лопатой, дачнику придется снова бороться с нежелательными растениями, вручную вырывая их из почвы.

Чтобы избежать подобных проблем, лучше использовать укрывные материалы, такие как спанбонд, которые препятствуют росту сорняков и сохраняют почву в хорошем состоянии. Эти материалы можно использовать как для защиты почвы, так и для утепления растений в холодный период.

Более того, перед посадкой культур рекомендуется пройтись по грядкам граблями. Это действие помогает облегчить подготовку почвы к посеву и снизить количество сорняков.

Особое внимание стоит уделить осеннему уходу. Несмотря на традицию перекопки почвы осенью, делать это не всегда необходимо. В осенний период почва должна оставаться достаточно рыхлой, и вмешательство может навредить ее структуре. В этом случае лучше сосредоточиться на других процедурах, таких как внесение удобрений и подготовка растений к зимнему периоду.

Таким образом, постоянная перекопка может привести не только к излишним трудозатратам, но и к проблемам с сорняками. Для поддержания здорового состояния почвы и улучшения урожайности стоит подходить к перекопке с умом, используя укрывные материалы и правильно планируя работы на огороде.

Уточнения

Вспа́шка (па́хота или па́хотные рабо́ты) — совокупность работ на начальной стадии земледелия.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Новости Все >
Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство
Почему животные впадают в спячку зимой
Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов
Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке
Лучшее упражнение для сильных ног и упругих ягодиц
Эксперт рассказал, как виртуальная реальность влияет на сферу туризма
Опасные позы в автомобиле, которые могут привести к травмам
Как избавиться от колорадского жука без химии
Почему красная икра требует умеренности на новогоднем столе
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Карающие лучи РС-26 Рубеж? Что шесть раз таинственно ударило по Южмашу в Днепропетровске Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Почему не стоит бояться мыть голову каждый день
За военные преступления в Газе: МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай
Самые медленные автомобили 2024 года: рейтинг разгона и торможения
Современные технологии раскрыли загадки древних летающих рептилий
Зачем замораживать грунт перед посадкой
Дискомфорт во время еды: что мешает вашей кошке есть из миски
Эти 4 правила помогут вам добиться значительного прироста мышечной массы
Молдавские фермеры продолжают поставлять яблоки на российский рынок
ВС России сменили тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.