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Что нужно обязательно успеть сделать на даче до конца ноября

1:24
Садоводство

До конца осени остается совсем немного времени, и дачникам стоит успеть выполнить несколько важных процедур на своих участках.

Ноябрь — это период, когда важно завершить осенние работы на даче, чтобы подготовить растения и почву к зиме. Одним из главных дел является посадка определенных культур под зиму. Особенно полезно это для тех, кто хочет получить ранний урожай: например, морковь, редис или зелень, такую как укроп и петрушка.

К тому же в конце осени следует позаботиться о защите деревьев от вредителей и болезней. Яблоням и грушам нужно провести обработку специальными средствами, чтобы защитить растения от зимних недугов.

Не менее важно убрать с участка листву, которая может остаться после опадания с деревьев и кустарников. Листья нужно либо убрать, либо использовать их в качестве укрытия для растений.

Один из завершающих этапов — перекопка почвы. Это необходимая мера для подготовки участка к холодам. В грунт стоит внести удобрения, чтобы весной почва была готова к посадкам.

Наконец, не стоит забывать о защите растений от мороза. Для этого используются укрывные материалы, которые помогут сохранить культуры в безопасном состоянии в холодное время года.

Уточнения

Ноя́брь (лат. Novem — девять) — одиннадцатый месяц Григорианского календаря.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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