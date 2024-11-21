Что нужно обязательно успеть сделать на даче до конца ноября

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

До конца осени остается совсем немного времени, и дачникам стоит успеть выполнить несколько важных процедур на своих участках.

Ноябрь — это период, когда важно завершить осенние работы на даче, чтобы подготовить растения и почву к зиме. Одним из главных дел является посадка определенных культур под зиму. Особенно полезно это для тех, кто хочет получить ранний урожай: например, морковь, редис или зелень, такую как укроп и петрушка.

К тому же в конце осени следует позаботиться о защите деревьев от вредителей и болезней. Яблоням и грушам нужно провести обработку специальными средствами, чтобы защитить растения от зимних недугов.

Не менее важно убрать с участка листву, которая может остаться после опадания с деревьев и кустарников. Листья нужно либо убрать, либо использовать их в качестве укрытия для растений.

Один из завершающих этапов — перекопка почвы. Это необходимая мера для подготовки участка к холодам. В грунт стоит внести удобрения, чтобы весной почва была готова к посадкам.

Наконец, не стоит забывать о защите растений от мороза. Для этого используются укрывные материалы, которые помогут сохранить культуры в безопасном состоянии в холодное время года.

Уточнения

Ноя́брь (лат. Novem — девять) — одиннадцатый месяц Григорианского календаря.

