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За какие растения на участке можно угодить за решетку

1:32
Садоводство

В России с февраля 2024 года в перечень запрещенных к выращиванию растений были добавлены три новых вида, среди которых вьюнок, популярный у дачников. Перечень регулируется Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 года № 934. Это включает растения, содержащие психотропные вещества или их прекурсоры, такие как гармала, ипомея, турбина и другие.

За какие растения на участке можно угодить за решетку
Фото: pxhere.com

Для всех растений, которые указаны в этом списке, установлены строгие ограничения: если род растения запрещен, то сажать можно только его законные виды. В случае нарушения могут грозить штрафы или даже уголовная ответственность за культивирование в крупном или особо крупном размере.

Основные растения, входящие в список:

  • Гармала (Peganum) — многолетник, содержащий опасный психотропный алкалоид гармин.
  • Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) — имеет психотропные свойства, схожие с ЛСД.
  • Турбина щитковидная (Turbina corymbosa) — содержит алкалоиды, применяемые в шаманских практиках.
  • Банистериопсис каапи (Banisteriopsis caapi) — источник галлюциногенного напитка для обрядов.

Наказание за культивирование таких растений зависит от количества: штрафы или уголовное преследование могут последовать за более чем десяти экземпляров (крупный размер) или ста (особо крупный).

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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