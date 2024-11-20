За какие растения на участке можно угодить за решетку

В России с февраля 2024 года в перечень запрещенных к выращиванию растений были добавлены три новых вида, среди которых вьюнок, популярный у дачников. Перечень регулируется Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 года № 934. Это включает растения, содержащие психотропные вещества или их прекурсоры, такие как гармала, ипомея, турбина и другие.
Для всех растений, которые указаны в этом списке, установлены строгие ограничения: если род растения запрещен, то сажать можно только его законные виды. В случае нарушения могут грозить штрафы или даже уголовная ответственность за культивирование в крупном или особо крупном размере.
Основные растения, входящие в список:
Наказание за культивирование таких растений зависит от количества: штрафы или уголовное преследование могут последовать за более чем десяти экземпляров (крупный размер) или ста (особо крупный).
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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