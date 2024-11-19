Защитить сад от фитофтороза можно при помощи одного универсального средства

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как избавиться от фитофтороза

Опытные огородники рекомендуют использовать для борьбы с фитофторозом такие средства, как пищевая сода, дрожжи, йод, марганцовка, чеснок и специальные противогрибковые препараты.

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Чтобы приготовить йодный раствор, разведите 50 капель йода в 9 литрах воды, также добавьте 1 литр сыворотки. Опрыскайте этим раствором растения, фрукты и почву на грядках, повторяя процесс каждые 10 дней до сбора урожая.

Что делать, чтобы не допустить фитофтороза

Для профилактики фитофтороза рекомендуется проводить обработки с использованием биопрепаратов на основе эффективных веществ. Вы также можете использовать такое средство, как отбеливатель, для обеззараживания почвы. Предотвратить фитофтороз можно с помощью специальных средств, которые продаются в садовых магазинах.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν — «растение» + др.-греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.

