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Защитить сад от фитофтороза можно при помощи одного универсального средства

0:57
Садоводство

Как избавиться от фитофтороза

Опытные огородники рекомендуют использовать для борьбы с фитофторозом такие средства, как пищевая сода, дрожжи, йод, марганцовка, чеснок и специальные противогрибковые препараты.

Защитить сад от фитофтороза можно при помощи одного универсального средства
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Чтобы приготовить йодный раствор, разведите 50 капель йода в 9 литрах воды, также добавьте 1 литр сыворотки. Опрыскайте этим раствором растения, фрукты и почву на грядках, повторяя процесс каждые 10 дней до сбора урожая. 

Что делать, чтобы не допустить фитофтороза

Для профилактики фитофтороза рекомендуется проводить обработки с использованием биопрепаратов на основе эффективных веществ. Вы также можете использовать такое средство, как отбеливатель, для обеззараживания почвы. Предотвратить фитофтороз можно с помощью специальных средств, которые продаются в садовых магазинах.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν — «растение» + др.-греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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