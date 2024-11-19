Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быстро сварить сухую фасоль
Чем и когда подкармливать томаты, чтобы получить богатый урожай
Северное сияние как никогда близко: как спланировать идеальное наблюдение
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России продлили
Как освежить интерьер без ремонта — один простой приём
Сокращаем водопотребление на кухне
Какие туристические тренды захватят 2025 год
Невероятная трансформация! Как игольчатый роллер влияет на кожу и тело
Раскрыта тайна загадочной смерти Брюса Ли

Редис будет крупным и сочным, если подкармливать его именно так

1:28
Садоводство

Как вырастить крупную редьку

Важно подкармливать редис весной и летом, перед посевом семян в грунт. Для этого нужно еще раз перекопать участок и добавить в органическую почву просеянную древесную золу, мочевину и суперфосфат. После этого заделывают органику и гранулы в почву граблями, равномерно распределяя их по всей почве.

Редис будет крупным и сочным, если подкармливать его именно так
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, CC BY-SA 4.0

Благодаря питательной подкормке урожай редиса будет сочным, сладким, а главное, корнеплод будет крупным по размеру. Для хорошего урожая овощей также важно накрывать грядки черной пленкой каждый день с вечера до утра. В таких условиях растения будут формировать корнеплоды.

Кроме того, в конце августа-начале сентября, когда собран основной урожай редиса, можно еще раз посеять ранний редис под пленку и получить последний витаминный урожай осенью.

Зачем посыпать редис древесной золой

Древесная зола — полезное удобрение для богатого урожая редиса. Все дело в том, что такая подкормка содержит большое количество азота, который благотворно влияет на рост и развитие растений.

При посадке семян в открытый грунт на каждый квадратный метр грядки добавьте ведро компоста и стакан древесной золы или нитроаммофоски. Это комплексное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Авто
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России продлили
Как освежить интерьер без ремонта — один простой приём
Сокращаем водопотребление на кухне
Какие туристические тренды захватят 2025 год
Невероятная трансформация! Как игольчатый роллер влияет на кожу и тело
Раскрыта тайна загадочной смерти Брюса Ли
Как выбрать между запасным колесом и ремкомплектом для шин
Выяснилось, для какого количества россиян важны локация и благоустройство ЖК
Эти три породы собак не подходят семьям с маленькими детьми
Редис будет крупным и сочным, если подкармливать его именно так
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.