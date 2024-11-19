Редис будет крупным и сочным, если подкармливать его именно так

Важно подкармливать редис весной и летом, перед посевом семян в грунт. Для этого нужно еще раз перекопать участок и добавить в органическую почву просеянную древесную золу, мочевину и суперфосфат. После этого заделывают органику и гранулы в почву граблями, равномерно распределяя их по всей почве.
Благодаря питательной подкормке урожай редиса будет сочным, сладким, а главное, корнеплод будет крупным по размеру. Для хорошего урожая овощей также важно накрывать грядки черной пленкой каждый день с вечера до утра. В таких условиях растения будут формировать корнеплоды.
Кроме того, в конце августа-начале сентября, когда собран основной урожай редиса, можно еще раз посеять ранний редис под пленку и получить последний витаминный урожай осенью.
Древесная зола — полезное удобрение для богатого урожая редиса. Все дело в том, что такая подкормка содержит большое количество азота, который благотворно влияет на рост и развитие растений.
При посадке семян в открытый грунт на каждый квадратный метр грядки добавьте ведро компоста и стакан древесной золы или нитроаммофоски. Это комплексное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор.
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.