Редис будет крупным и сочным, если подкармливать его именно так

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить крупную редьку

Важно подкармливать редис весной и летом, перед посевом семян в грунт. Для этого нужно еще раз перекопать участок и добавить в органическую почву просеянную древесную золу, мочевину и суперфосфат. После этого заделывают органику и гранулы в почву граблями, равномерно распределяя их по всей почве.

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Благодаря питательной подкормке урожай редиса будет сочным, сладким, а главное, корнеплод будет крупным по размеру. Для хорошего урожая овощей также важно накрывать грядки черной пленкой каждый день с вечера до утра. В таких условиях растения будут формировать корнеплоды.

Кроме того, в конце августа-начале сентября, когда собран основной урожай редиса, можно еще раз посеять ранний редис под пленку и получить последний витаминный урожай осенью.

Зачем посыпать редис древесной золой

Древесная зола — полезное удобрение для богатого урожая редиса. Все дело в том, что такая подкормка содержит большое количество азота, который благотворно влияет на рост и развитие растений.

При посадке семян в открытый грунт на каждый квадратный метр грядки добавьте ведро компоста и стакан древесной золы или нитроаммофоски. Это комплексное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

