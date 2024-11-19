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Основные причины увядания и скручивания листьев помидоров

2:30
Садоводство

Скручивание и увядание листьев у томатов — распространённая проблема, требующая своевременного выявления причины. Неправильный полив, нехватка микроэлементов, вредители или заболевания могут стать источником этого явления. Устранение факторов, вызывающих проблему, поможет сохранить урожай.

Основные причины увядания и скручивания листьев помидоров
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные причины скручивания листьев

Неправильный полив

Томаты активно реагируют на недостаток влаги, скручивая листья для минимизации испарения. Если на растениях наблюдается такой эффект, стоит проверить частоту и объем полива.

Чтобы удержать влагу, можно замульчировать почву под томатами, например, соломой или сухой травой. Если грядка расположена под уклоном, стоит улучшить распределение воды, например, с помощью капельного полива или выравнивания поверхности.

Поражение вредителями

Скручивание листьев трубочкой вверх часто указывает на наличие картофельной тли. Эти вредители питаются соком растений, что приводит к повреждению листовой пластины. Для борьбы с ними подходят препараты от колорадского жука, а сильно повреждённые листья рекомендуется удалять.

Бактериальные заболевания

Бактериальный рак проявляется скручиванием листьев снизу, постепенным увяданием и засыханием, часто с одной стороны растения. Для диагностики заболевания проверяют срез стебля на наличие бурого кольца. Поражённые растения удаляют, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Дефицит или избыток микроэлементов

Нехватка кальция вызывает скручивание листьев вверх, отмирание точки роста и поражение плодов вершинной гнилью. Проблему устраняют подкормкой кальциевой селитрой.
Дефицит калия приводит к скручиванию краёв листьев, их бурению и усыханию. В таких случаях применяют калийные удобрения.

Переизбыток марганца делает листья сморщенными. При использовании перманганата калия важно следить за дозировкой, чтобы избежать перенасыщения почвы.

При обнаружении проблемы рекомендуется последовательно проверять факторы: полив, наличие вредителей, состояние почвы и дозировки удобрений. Своевременные меры помогут сохранить здоровье растений и предотвратить снижение урожайности.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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