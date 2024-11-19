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Кроты на участке: как справиться без капканов и ядов

2:20
Садоводство

Кроты часто появляются на участках с рыхлой, хорошо дренированной почвой, богатой дождевыми червями, их основным источником пищи. Несмотря на то что кроты полезны для экосистемы, их активность может причинять значительный дискомфорт дачникам.

Кроты на участке: как справиться без капканов и ядов
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, CC BY-SA 3.0

Какой вред наносят кроты

Уничтожение дождевых червей

Хотя кроты питаются насекомыми, их основной рацион составляют дождевые черви, которые играют важную роль в формировании плодородного слоя почвы.

Повреждение корней растений

Кроты не едят корни, но их туннели могут разрушить корневую систему молодых растений и рассад.

Разрушение ландшафта

Кротовины и подземные ходы портят газоны, клумбы и садовые дорожки. Земляные кучи создают препятствия для работы косилок и садовой техники, а норы могут стать причиной спотыкания или провалов.

Эффективные методы борьбы с кротами

1. Ловушки

Кардинальный, но трудоёмкий способ — отлов кротов с помощью капканов. Они устанавливаются в подземных ходах, и животное, задевая насторожку, активирует механизм.
Минусы метода: требует много времени, ловушки нужно устанавливать правильно, а успех не гарантирован.

2. Отравленные приманки

Приманки с ядом малоэффективны и опасны для диких животных и домашних питомцев. Применение токсичных веществ может также нанести вред экологии участка.

3. Отпугиватели

Механические и шумовые устройства. Вертушки и трещотки издают звуки, которые могут отпугнуть кротов, но работают только в ветреную погоду.
Ультразвуковые отпугиватели. Их эффективность под вопросом: ультразвук плохо распространяется в почве, а охват таких устройств ограничен.
Народные средства. Тряпки, смоченные керосином или бензином, действительно отпугивают кротов, но их запах загрязняет почву.

4. Растительные репелленты

Растения с сильным запахом (чеснок, лук, укроп, бархатцы) отпугивают кротов, но их концентрация должна быть очень высокой, а действие быстро ослабевает.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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