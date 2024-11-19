Кроты на участке: как справиться без капканов и ядов

Кроты часто появляются на участках с рыхлой, хорошо дренированной почвой, богатой дождевыми червями, их основным источником пищи. Несмотря на то что кроты полезны для экосистемы, их активность может причинять значительный дискомфорт дачникам.
Уничтожение дождевых червей
Хотя кроты питаются насекомыми, их основной рацион составляют дождевые черви, которые играют важную роль в формировании плодородного слоя почвы.
Повреждение корней растений
Кроты не едят корни, но их туннели могут разрушить корневую систему молодых растений и рассад.
Разрушение ландшафта
Кротовины и подземные ходы портят газоны, клумбы и садовые дорожки. Земляные кучи создают препятствия для работы косилок и садовой техники, а норы могут стать причиной спотыкания или провалов.
1. Ловушки
Кардинальный, но трудоёмкий способ — отлов кротов с помощью капканов. Они устанавливаются в подземных ходах, и животное, задевая насторожку, активирует механизм.
Минусы метода: требует много времени, ловушки нужно устанавливать правильно, а успех не гарантирован.
2. Отравленные приманки
Приманки с ядом малоэффективны и опасны для диких животных и домашних питомцев. Применение токсичных веществ может также нанести вред экологии участка.
3. Отпугиватели
Механические и шумовые устройства. Вертушки и трещотки издают звуки, которые могут отпугнуть кротов, но работают только в ветреную погоду.
Ультразвуковые отпугиватели. Их эффективность под вопросом: ультразвук плохо распространяется в почве, а охват таких устройств ограничен.
Народные средства. Тряпки, смоченные керосином или бензином, действительно отпугивают кротов, но их запах загрязняет почву.
4. Растительные репелленты
Растения с сильным запахом (чеснок, лук, укроп, бархатцы) отпугивают кротов, но их концентрация должна быть очень высокой, а действие быстро ослабевает.
Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).
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