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Бобры разрушают участок: проверенные методы борьбы с грызунами

2:50
Садоводство

Бобры — это не только милые обитатели водоёмов, но и нежелательные соседи, способные нанести значительный ущерб вашему дачному участку. Они уничтожают плодовые деревья, кустарники и другие насаждения, а их плотины часто приводят к затоплению близлежащих территорий.

Бобры разрушают участок: проверенные методы борьбы с грызунами
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, CC0

Основной вред от бобров

Уничтожение растений. Бобры питаются корой молодых деревьев и травянистыми растениями, повреждая плодовые деревья и кустарники.
Подтопление территории. Постройка плотин приводит к поднятию уровня воды, из-за чего дачные участки и садовые территории могут затопить.

Как защитить участок от бобров

Заборы и ограждения

Установите надёжный забор из металлической сетки или профнастила, заглубив его в землю минимум на 50 см (лучше на метр), чтобы грызуны не могли подкопаться.

Собаки на участке

Бобры боятся собак, особенно если те свободно перемещаются по территории. Однако собака на свободном выгуле может нанести участку не меньший ущерб.

Защита деревьев от бобров

Металлическая сетка. Оберните стволы деревьев сеткой, чтобы предотвратить доступ к коре.

Отработанное масло. Обмазка стволов отработанным машинным маслом создаёт запах, отпугивающий грызунов.

Как выгнать бобров с территории и избежать подтопления

Разрушение плотин и хаток

Регулярно разрушайте постройки бобров. Повторяйте это до тех пор, пока грызуны не переселятся в другое место.

Создание неблагоприятных условий

Сделайте склоны водоёма отвесными. Бобры избегают крутых берегов.
Установите ограждения вдоль берега, чтобы грызуны не могли выйти на сушу.

Громкая музыка

Постоянное воспроизведение громких звуков вблизи жилищ бобров может заставить их уйти, но такой метод может вызвать недовольство соседей.

Световые отпугиватели

Установите прожекторы с датчиками движения у плотин и хаток. Бобры избегают яркого света.

Чего делать не стоит: неэффективные методы борьбы

  • Ультразвуковые отпугиватели. Бобры не реагируют на эти устройства.
  • Отлов и перевозка. Этот метод опасен: бобры агрессивны, сильно кусаются и могут переносить опасные заболевания.

Запрещённые методы борьбы

Оружие и капканы. Охота на бобров запрещена без специального разрешения, а нарушение закона грозит штрафами и возмещением ущерба.

Бобры играют важную роль в экосистемах, поэтому стоит искать гуманное решение проблемы, не уничтожая этих животных.

Уточнения

Бобры́ (лат. Castor от др.-греч. κάστωρ "бобр" ← κάστον "древесина") — род млекопитающих из отряда грызунов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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