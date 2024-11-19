Простые шаги к богатому урожаю малины без лишних усилий

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина радует нас ароматными, сладкими и полезными ягодами, но требует ухода и внимания. Без должного ухода кусты могут заполонить участок, превращая его в густые заросли. Однако даже один хорошо ухоженный куст способен дать обильный урожай, который приятно удивит вас. Разберём ключевые моменты ухода за малиной, чтобы сделать её выращивание проще и продуктивнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Borealis55, CC BY-SA 3.0

Основные этапы ухода за малиной

1. Полив

Малина предпочитает увлажнённые почвы, но не переносит застой воды. Для правильного полива учитывайте:

возраст растений;

фазу вегетации;

погодные условия;

тип грунта.

Во время плодоношения поливайте кусты раз в неделю, чтобы почва промокала на глубину 20-30 см (примерно 2-3 ведра воды на 1 м²). Молодые кусты требуют более частого увлажнения, так как их корни ещё не окрепли. Ремонтантную малину поливают чаще, особенно перед второй волной урожая ближе к осени.

Совет: замульчируйте малинник торфом, компостом или перегноем. Это поможет сохранить влагу и улучшит питание поверхностных корней.

2. Подкормка

Малина быстро растёт, поэтому нуждается в большом количестве питательных веществ. Но летом следует умерить азотные подкормки, чтобы избежать излишнего роста побегов и снижения урожайности.

В период цветения : используйте гранулированные удобрения с микроэлементами (например, "Добрая сила" для малины), внося по 50-70 г на 1 м².

: используйте гранулированные удобрения с микроэлементами (например, "Добрая сила" для малины), внося по 50-70 г на 1 м². Во время формирования ягод: каждые 2 недели применяйте жидкие органоминеральные удобрения, чтобы улучшить вкус ягод и повысить урожайность.

Завершайте подкормки за 2 недели до массового сбора ягод.

3. Обрезка

Обрезка важна для здоровья кустов и повышения урожайности.

Летом удаляйте слабые, больные и лишние побеги, оставляя 8-12 крепких на 1 м².

Для увеличения ветвления прищипните верхушки молодых побегов на высоте 80-100 см.

После плодоношения вырезайте двухлетние отработавшие ветви до основания.

Для ремонтантной малины обрезка зависит от цикла выращивания: в тёплых регионах можно оставлять кусты на второй урожай, а в холодных — срезать до уровня почвы осенью.

Особенности ухода за ремонтантной малиной

Ремонтантная малина требует большего ухода: её поливают и подкармливают почти до конца осеннего плодоношения. Оставляйте по 7-8 побегов каждого возраста на куст. Если климат не позволяет собрать второй урожай, выращивайте её в однолетнем цикле, полностью срезая побеги осенью.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

