Простые шаги к богатому урожаю малины без лишних усилий

Малина радует нас ароматными, сладкими и полезными ягодами, но требует ухода и внимания. Без должного ухода кусты могут заполонить участок, превращая его в густые заросли. Однако даже один хорошо ухоженный куст способен дать обильный урожай, который приятно удивит вас. Разберём ключевые моменты ухода за малиной, чтобы сделать её выращивание проще и продуктивнее.
1. Полив
Малина предпочитает увлажнённые почвы, но не переносит застой воды. Для правильного полива учитывайте:
Во время плодоношения поливайте кусты раз в неделю, чтобы почва промокала на глубину 20-30 см (примерно 2-3 ведра воды на 1 м²). Молодые кусты требуют более частого увлажнения, так как их корни ещё не окрепли. Ремонтантную малину поливают чаще, особенно перед второй волной урожая ближе к осени.
Совет: замульчируйте малинник торфом, компостом или перегноем. Это поможет сохранить влагу и улучшит питание поверхностных корней.
2. Подкормка
Малина быстро растёт, поэтому нуждается в большом количестве питательных веществ. Но летом следует умерить азотные подкормки, чтобы избежать излишнего роста побегов и снижения урожайности.
Завершайте подкормки за 2 недели до массового сбора ягод.
3. Обрезка
Обрезка важна для здоровья кустов и повышения урожайности.
Для ремонтантной малины обрезка зависит от цикла выращивания: в тёплых регионах можно оставлять кусты на второй урожай, а в холодных — срезать до уровня почвы осенью.
Ремонтантная малина требует большего ухода: её поливают и подкармливают почти до конца осеннего плодоношения. Оставляйте по 7-8 побегов каждого возраста на куст. Если климат не позволяет собрать второй урожай, выращивайте её в однолетнем цикле, полностью срезая побеги осенью.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.