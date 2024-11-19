Чем и когда подкармливать томаты, чтобы получить богатый урожай

Подкормка томатов — это не просто обязательный этап ухода, но и настоящее искусство. У опытных садоводов всё отлажено: дозировки и сроки проверены годами. А вот у новичков возникают вопросы: что, когда и зачем вносить? Разбираемся в тонкостях, чтобы урожай радовал, а усилия не пропали даром.
1. Подготовка почвы перед высадкой
Первый этап начинается ещё до посадки рассады. Рекомендуется внести удобрения при перекопке почвы.
2. Подкормка через 3-4 недели после высадки
В этот период важно поддержать формирование корневой системы.
Важно избегать избытка азота: перекормленные томаты будут активно наращивать зелёную массу, но отставать в цветении и плодоношении.
3. Подкормка в период цветения
Цветение требует сбалансированных питательных веществ.
4. Плодоношение
Когда начинают наливаться плоды, приоритетным элементом становится калий.
Калийные удобрения. Калий улучшает вкус, лёжкость и внешний вид плодов. Вносите удобрения через корневую подкормку (10 г на 10 л воды) или опрыскивайте листья раствором сниженной концентрации (5 г на 10 л воды).
Основные подкормки проводятся на трёх этапах: после посадки, во время цветения и плодоношения. Однако их частота зависит от состояния почвы и сортов. На бедных или истощённых грунтах подкормки проводят каждые 2 недели небольшими дозами, чтобы поддерживать стабильный рост и развитие растений.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.