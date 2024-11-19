Чем и когда подкармливать томаты, чтобы получить богатый урожай

Подкормка томатов — это не просто обязательный этап ухода, но и настоящее искусство. У опытных садоводов всё отлажено: дозировки и сроки проверены годами. А вот у новичков возникают вопросы: что, когда и зачем вносить? Разбираемся в тонкостях, чтобы урожай радовал, а усилия не пропали даром.

Фото: commons.wikimedia.org.

Этапы подкормки томатов в теплице

1. Подготовка почвы перед высадкой

Первый этап начинается ещё до посадки рассады. Рекомендуется внести удобрения при перекопке почвы.

Зола . Гранулированная зола (100-200 г на 1 м²) подщелачивает грунт, насыщая его калием, магнием и кальцием.

. Гранулированная зола (100-200 г на 1 м²) подщелачивает грунт, насыщая его калием, магнием и кальцием. Конский навоз. Удобрение "Конское премиум" улучшает структуру почвы, повышая её рыхлость и влагоёмкость. Доза — 200-400 г на 1 м².

2. Подкормка через 3-4 недели после высадки

В этот период важно поддержать формирование корневой системы.

Фосфор. Двойной суперфосфат (45-50 г на 10 л воды) стимулирует рост корней, а кальций и сера укрепляют кусты.

Важно избегать избытка азота: перекормленные томаты будут активно наращивать зелёную массу, но отставать в цветении и плодоношении.

3. Подкормка в период цветения

Цветение требует сбалансированных питательных веществ.

Бор. Борная кислота улучшает оплодотворение и повышает урожайность.

Комплексные удобрения. Используйте водорастворимые смеси с калием, магнием, кальцием и микроэлементами (например, Bona Forte).

4. Плодоношение

Когда начинают наливаться плоды, приоритетным элементом становится калий.

Калийные удобрения. Калий улучшает вкус, лёжкость и внешний вид плодов. Вносите удобрения через корневую подкормку (10 г на 10 л воды) или опрыскивайте листья раствором сниженной концентрации (5 г на 10 л воды).

Сколько раз подкармливать томаты

Основные подкормки проводятся на трёх этапах: после посадки, во время цветения и плодоношения. Однако их частота зависит от состояния почвы и сортов. На бедных или истощённых грунтах подкормки проводят каждые 2 недели небольшими дозами, чтобы поддерживать стабильный рост и развитие растений.

Полезные советы для успешной подкормки

Используйте удобрения в умеренных дозах, особенно в теплицах, где питательные вещества медленнее вымываются из почвы.

Чередуйте корневые и внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней.

Подкармливайте растения только по влажной почве, чтобы избежать ожогов корней.

Подкармливайте растения только по влажной почве, чтобы избежать ожогов корней. Старайтесь использовать комплексные удобрения, чтобы не смешивать вещества самостоятельно.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

