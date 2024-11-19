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Чем и когда подкармливать томаты, чтобы получить богатый урожай

Садоводство

Подкормка томатов — это не просто обязательный этап ухода, но и настоящее искусство. У опытных садоводов всё отлажено: дозировки и сроки проверены годами. А вот у новичков возникают вопросы: что, когда и зачем вносить? Разбираемся в тонкостях, чтобы урожай радовал, а усилия не пропали даром.

Чем и когда подкармливать томаты, чтобы получить богатый урожай
Фото: commons.wikimedia.org.

Этапы подкормки томатов в теплице

1. Подготовка почвы перед высадкой

Первый этап начинается ещё до посадки рассады. Рекомендуется внести удобрения при перекопке почвы.

  • Зола. Гранулированная зола (100-200 г на 1 м²) подщелачивает грунт, насыщая его калием, магнием и кальцием.
  • Конский навоз. Удобрение "Конское премиум" улучшает структуру почвы, повышая её рыхлость и влагоёмкость. Доза — 200-400 г на 1 м².

2. Подкормка через 3-4 недели после высадки

В этот период важно поддержать формирование корневой системы.

  • Фосфор. Двойной суперфосфат (45-50 г на 10 л воды) стимулирует рост корней, а кальций и сера укрепляют кусты.

Важно избегать избытка азота: перекормленные томаты будут активно наращивать зелёную массу, но отставать в цветении и плодоношении.

3. Подкормка в период цветения

Цветение требует сбалансированных питательных веществ.

  • Бор. Борная кислота улучшает оплодотворение и повышает урожайность.
    Комплексные удобрения. Используйте водорастворимые смеси с калием, магнием, кальцием и микроэлементами (например, Bona Forte).

4. Плодоношение

Когда начинают наливаться плоды, приоритетным элементом становится калий.

Калийные удобрения. Калий улучшает вкус, лёжкость и внешний вид плодов. Вносите удобрения через корневую подкормку (10 г на 10 л воды) или опрыскивайте листья раствором сниженной концентрации (5 г на 10 л воды).

Сколько раз подкармливать томаты

Основные подкормки проводятся на трёх этапах: после посадки, во время цветения и плодоношения. Однако их частота зависит от состояния почвы и сортов. На бедных или истощённых грунтах подкормки проводят каждые 2 недели небольшими дозами, чтобы поддерживать стабильный рост и развитие растений.

Полезные советы для успешной подкормки

  • Используйте удобрения в умеренных дозах, особенно в теплицах, где питательные вещества медленнее вымываются из почвы.
  • Чередуйте корневые и внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней.
    Подкармливайте растения только по влажной почве, чтобы избежать ожогов корней.
  • Старайтесь использовать комплексные удобрения, чтобы не смешивать вещества самостоятельно.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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