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Пчёлы и бабочки спасут ваш урожай: как привлечь их в сад

4:05
Садоводство

Опылители — это маленькие трудолюбивые помощники, благодаря которым ваш сад цветёт, а урожай радует изобилием. Пчёлы, бабочки, мотыльки и другие насекомые участвуют в опылении примерно 80% растений. Однако их вклад часто остаётся незамеченным. Хотите привлечь этих важных гостей в свой сад? Следуйте простым, но эффективным советам.

Пчёлы и бабочки спасут ваш урожай: как привлечь их в сад
Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, PDM

Почему опылители так важны

Опыление — ключевая часть жизненного цикла растений. Без него цветы не смогут образовать плоды. Хотя основную работу выполняют пчёлы, на помощь приходят и другие насекомые: шмели, бабочки, осы, жуки и даже муравьи. Растения не только предоставляют им нектар и пыльцу, но и служат убежищем, гнездом и источником материалов для строительства.

Как создать сад для опылителей

Выберите правильное место

Разместите цветы на солнечных участках, защищённых от ветра. Это создаст комфортные условия для насекомых.

Посадите местные растения

Опылители отдают предпочтение местным и районированным видам, так как они подходят для их полного жизненного цикла. Экзотика может быть менее полезной, вытесняя как местные растения, так и насекомых.

Добавьте разнообразие

Разнообразие форм и цветов цветов привлекает больше опылителей. Популярные "пчелиные" оттенки: жёлтый, синий, белый, лавандовый и фиолетовый.

Продумайте время цветения

Убедитесь, что сад цветёт с весны до осени. Это обеспечит непрерывный источник пищи для насекомых. Удаляйте увядшие цветы, чтобы стимулировать новое цветение.

Создайте "дикие уголки"

Оставьте часть сада необработанной, чтобы сохранить естественные убежища для насекомых.

Отель для насекомых

Для одиночных пчёл, златоглазок и других полезных насекомых можно построить "отель". Используйте натуральное дерево без обработки, создайте отверстия разного размера для разных видов. Размещайте отель весной, на высоте 1-1,5 м, в защищённом от дождя месте. Это не только украсит сад, но и привлечёт насекомых, которые помогут защитить растения от вредителей.

Вода для опылителей

Опылителям необходимо восполнять водный баланс. Подойдут неглубокие бассейны, грязевые лужицы или ванночки для птиц. Добавьте плоский камень для безопасной посадки. Избегайте глубоких ёмкостей — насекомые могут утонуть.

Зимовка насекомых

Оставьте часть сада необработанной на зиму: сухие листья, семенные головки и стебли станут укрытием для зимующих бабочек, пчёл и других насекомых. Весной убирайте остатки, чтобы обновить сад.

Меры предосторожности

Избегайте применения инсектицидов и пестицидов, которые уничтожают не только вредителей, но и полезных насекомых.
Если химия неизбежна, выбирайте препараты с низкой токсичностью, соблюдайте инструкции и проводите обработки в безветренные дни с минимальной активностью насекомых.

Популярные растения для привлечения опылителей

  • Медоносы: аллиумы, герань, донник, эхинацея, рудбекия.
  • Однолетники: календула, василёк, космос, настурция, люпин.
  • Кустарники и деревья: липа, малина, шиповник, яблоня, калина.
  • Пряные травы: мята, базилик, розмарин, шалфей.

Создание сада для опылителей — это не только вклад в природу, но и гарантия здорового урожая. Разнообразие растений, вода, укрытия и минимум химии помогут привлечь бабочек, пчёл и других насекомых, которые с благодарностью отплатят вам своей работой.

Уточнения

Опыле́ние - этап полового размножения семенных растений, процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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