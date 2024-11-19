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Секрет урожая: почему стоит удобрять огурцы золой

3:45
Садоводство

Зола — доступное и натуральное удобрение, которое можно найти практически на любом садовом участке. Однако при использовании этого ценного ресурса у садоводов часто возникают вопросы: полезна ли она для огурцов, как правильно её применять, особенно в теплицах, и как готовить растворы.

Секрет урожая: почему стоит удобрять огурцы золой
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Почему зола полезна для огурцов

Огурцы остро реагируют на недостаток питательных веществ, что проявляется в изменении формы и цвета листьев. Зола содержит важнейшие элементы, которые поддерживают их развитие:

Фосфор. Участвует в обмене веществ и улучшает вкус и аромат плодов. Лучше всего этот элемент усваивается из золы хвойных пород.

Калий. Регулирует водный обмен, способствует фотосинтезу и улучшает иммунитет растений. Максимум калия содержится в золе лиственных пород (яблоня, берёза, клён).

Кальций. Нужен для укрепления клеточных структур, что важно для роста крепких стеблей и листьев.

Зола также повышает pH почвы, снижая её кислотность, что особенно полезно для огурцов, предпочитающих нейтральную среду (pH 6,4-7,0). Кроме того, в золе отсутствует хлор, который негативно влияет на бахчевые культуры.

Способы применения золы

Внесение в почву

Золу можно использовать при весенней или осенней перекопке почвы, чтобы улучшить её структуру. Для подкормки используют 700-1500 г на 1 м² в зависимости от типа грунта.

Сухое внесение в лунки

Перед посадкой рассады добавьте 1 стакан золы на 1 м². Это улучшит питание растений на начальных этапах роста.

Опрыскивание раствором

Подходит для борьбы с вредителями (тля, слизни) и болезнями (мучнистая роса). Для раствора нужно 1/3 ёмкости заполнить золой, залить горячей водой, настоять 2 дня, процедить и добавить мыло для прилипания.

Корневая подкормка

Раствор готовится из 200 г золы на 10 л воды. Используется для устранения нехватки питательных веществ, например, при появлении жёлтой каймы на листьях (недостаток калия).

Как приготовить эффективный раствор золы

Для улучшения усвояемости питательных веществ можно добавить в раствор уксус:

  • На 10 л воды добавьте 1 стакан золы и 200 мл 9%-го уксуса.
  • Тщательно перемешайте и оставьте настаиваться.
  • Поливайте растения по 1 стакану раствора на куст.

Подкормки проводят утром или вечером на влажной почве, избегая жары. За сезон достаточно 5-7 подкормок.

Частые ошибки в использовании золы

  • Применение с азотными удобрениям
  • Нельзя смешивать золу с навозом или помётом, так как это снижает эффективность подкормки.
  • Использование непроверенной золы
  • Зола от обработанной древесины может содержать вредные вещества. Для подкормки подходит пепел из печей или каминов.
  • Превышение дозировок
  • Чрезмерное использование золы может повысить щёлочность почвы до нежелательного уровня.

Подкормка огурцов золой — это простой и эффективный способ обогатить почву важными элементами, улучшить урожайность и повысить устойчивость растений к заболеваниям. Соблюдение правильной технологии внесения гарантирует обильное плодоношение и здоровый вид ваших растений.

Уточнения

Зола́ - несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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