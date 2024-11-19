Секрет урожая: почему стоит удобрять огурцы золой

3:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зола — доступное и натуральное удобрение, которое можно найти практически на любом садовом участке. Однако при использовании этого ценного ресурса у садоводов часто возникают вопросы: полезна ли она для огурцов, как правильно её применять, особенно в теплицах, и как готовить растворы.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Почему зола полезна для огурцов

Огурцы остро реагируют на недостаток питательных веществ, что проявляется в изменении формы и цвета листьев. Зола содержит важнейшие элементы, которые поддерживают их развитие:

Фосфор. Участвует в обмене веществ и улучшает вкус и аромат плодов. Лучше всего этот элемент усваивается из золы хвойных пород.

Калий. Регулирует водный обмен, способствует фотосинтезу и улучшает иммунитет растений. Максимум калия содержится в золе лиственных пород (яблоня, берёза, клён).

Кальций. Нужен для укрепления клеточных структур, что важно для роста крепких стеблей и листьев.

Зола также повышает pH почвы, снижая её кислотность, что особенно полезно для огурцов, предпочитающих нейтральную среду (pH 6,4-7,0). Кроме того, в золе отсутствует хлор, который негативно влияет на бахчевые культуры.

Способы применения золы

Внесение в почву

Золу можно использовать при весенней или осенней перекопке почвы, чтобы улучшить её структуру. Для подкормки используют 700-1500 г на 1 м² в зависимости от типа грунта.

Сухое внесение в лунки

Перед посадкой рассады добавьте 1 стакан золы на 1 м². Это улучшит питание растений на начальных этапах роста.

Опрыскивание раствором

Подходит для борьбы с вредителями (тля, слизни) и болезнями (мучнистая роса). Для раствора нужно 1/3 ёмкости заполнить золой, залить горячей водой, настоять 2 дня, процедить и добавить мыло для прилипания.

Корневая подкормка

Раствор готовится из 200 г золы на 10 л воды. Используется для устранения нехватки питательных веществ, например, при появлении жёлтой каймы на листьях (недостаток калия).

Как приготовить эффективный раствор золы

Для улучшения усвояемости питательных веществ можно добавить в раствор уксус:

На 10 л воды добавьте 1 стакан золы и 200 мл 9%-го уксуса.

Тщательно перемешайте и оставьте настаиваться.

Поливайте растения по 1 стакану раствора на куст.

Подкормки проводят утром или вечером на влажной почве, избегая жары. За сезон достаточно 5-7 подкормок.

Частые ошибки в использовании золы

Применение с азотными удобрениям

Нельзя смешивать золу с навозом или помётом, так как это снижает эффективность подкормки.

Использование непроверенной золы

Зола от обработанной древесины может содержать вредные вещества. Для подкормки подходит пепел из печей или каминов.

Превышение дозировок

Чрезмерное использование золы может повысить щёлочность почвы до нежелательного уровня.

Подкормка огурцов золой — это простой и эффективный способ обогатить почву важными элементами, улучшить урожайность и повысить устойчивость растений к заболеваниям. Соблюдение правильной технологии внесения гарантирует обильное плодоношение и здоровый вид ваших растений.

Уточнения

Зола́ - несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

