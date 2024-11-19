Секрет урожая: почему стоит удобрять огурцы золой

Зола — доступное и натуральное удобрение, которое можно найти практически на любом садовом участке. Однако при использовании этого ценного ресурса у садоводов часто возникают вопросы: полезна ли она для огурцов, как правильно её применять, особенно в теплицах, и как готовить растворы.
Огурцы остро реагируют на недостаток питательных веществ, что проявляется в изменении формы и цвета листьев. Зола содержит важнейшие элементы, которые поддерживают их развитие:
Фосфор. Участвует в обмене веществ и улучшает вкус и аромат плодов. Лучше всего этот элемент усваивается из золы хвойных пород.
Калий. Регулирует водный обмен, способствует фотосинтезу и улучшает иммунитет растений. Максимум калия содержится в золе лиственных пород (яблоня, берёза, клён).
Кальций. Нужен для укрепления клеточных структур, что важно для роста крепких стеблей и листьев.
Зола также повышает pH почвы, снижая её кислотность, что особенно полезно для огурцов, предпочитающих нейтральную среду (pH 6,4-7,0). Кроме того, в золе отсутствует хлор, который негативно влияет на бахчевые культуры.
Внесение в почву
Золу можно использовать при весенней или осенней перекопке почвы, чтобы улучшить её структуру. Для подкормки используют 700-1500 г на 1 м² в зависимости от типа грунта.
Сухое внесение в лунки
Перед посадкой рассады добавьте 1 стакан золы на 1 м². Это улучшит питание растений на начальных этапах роста.
Опрыскивание раствором
Подходит для борьбы с вредителями (тля, слизни) и болезнями (мучнистая роса). Для раствора нужно 1/3 ёмкости заполнить золой, залить горячей водой, настоять 2 дня, процедить и добавить мыло для прилипания.
Корневая подкормка
Раствор готовится из 200 г золы на 10 л воды. Используется для устранения нехватки питательных веществ, например, при появлении жёлтой каймы на листьях (недостаток калия).
Для улучшения усвояемости питательных веществ можно добавить в раствор уксус:
Подкормки проводят утром или вечером на влажной почве, избегая жары. За сезон достаточно 5-7 подкормок.
Подкормка огурцов золой — это простой и эффективный способ обогатить почву важными элементами, улучшить урожайность и повысить устойчивость растений к заболеваниям. Соблюдение правильной технологии внесения гарантирует обильное плодоношение и здоровый вид ваших растений.
Зола́ - несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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