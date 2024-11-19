Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов

Белокрылка — мелкое насекомое размером всего 1,5-3 мм, но ущерб от её присутствия в саду или теплице может быть колоссальным. Она высасывает соки из растений на всех стадиях развития: от личинки до взрослой особи. К тому же белокрылка способствует распространению вирусов, грибков и бактерий, что делает её крайне опасным вредителем.
В последние годы из-за глобального потепления белокрылка стала активно осваивать среднюю полосу России, переживая даже зимы благодаря теплицам и другим защищённым помещениям. Это усложняет борьбу с насекомым, ведь белокрылка быстро адаптируется к применяемым инсектицидам. Для эффективного контроля за популяцией этого вредителя нужна комплексная стратегия.
Биологические средства
Препараты на основе энтомопатогенных грибов, таких как Beauveria bassiana, отлично зарекомендовали себя в теплицах. Они заражают насекомых при контакте и не вредят растениям или людям. Также эффективны смеси грибов с экстрактом ним.
Хищники-помощники
В теплицах можно использовать клещей-фитосейидов (Amblyseius swirskii и другие). Они уничтожают личинок белокрылки, но требуют отказа от инсектицидов.
Химические препараты
Эффективны инсектициды на основе неоникотиноидов, пиретроидов и авермектинов. Однако важно чередовать препараты, чтобы избежать устойчивости насекомых.
Народные методы
Жёлтые клеевые ловушки
Они хорошо работают в теплицах, но в открытом грунте неэффективны, так как привлекают полезных насекомых.
Альтернативные способы
Высадка кустов агератума возле охраняемых растений иногда помогает снизить популяцию белокрылки.
Цикл её развития от яйца до взрослой особи занимает всего 16-40 дней, а на растении можно одновременно обнаружить все стадии насекомого. Белокрылка адаптируется к химикатам, а её сладкие выделения создают благоприятные условия для развития грибков и вирусов.
Для борьбы необходимо проводить обработки каждые 1-2 недели, следить за сменой препаратов и регулярно проверять состояние растений.
Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.
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