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Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов

2:59
Садоводство

Белокрылка — мелкое насекомое размером всего 1,5-3 мм, но ущерб от её присутствия в саду или теплице может быть колоссальным. Она высасывает соки из растений на всех стадиях развития: от личинки до взрослой особи. К тому же белокрылка способствует распространению вирусов, грибков и бактерий, что делает её крайне опасным вредителем.

Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus, PDM

В последние годы из-за глобального потепления белокрылка стала активно осваивать среднюю полосу России, переживая даже зимы благодаря теплицам и другим защищённым помещениям. Это усложняет борьбу с насекомым, ведь белокрылка быстро адаптируется к применяемым инсектицидам. Для эффективного контроля за популяцией этого вредителя нужна комплексная стратегия.

Методы борьбы с белокрылкой

Биологические средства

Препараты на основе энтомопатогенных грибов, таких как Beauveria bassiana, отлично зарекомендовали себя в теплицах. Они заражают насекомых при контакте и не вредят растениям или людям. Также эффективны смеси грибов с экстрактом ним.

Хищники-помощники

В теплицах можно использовать клещей-фитосейидов (Amblyseius swirskii и другие). Они уничтожают личинок белокрылки, но требуют отказа от инсектицидов.

Химические препараты

Эффективны инсектициды на основе неоникотиноидов, пиретроидов и авермектинов. Однако важно чередовать препараты, чтобы избежать устойчивости насекомых.

Народные методы

  • Опрыскивание растений чесночными настоями или раствором уксуса.
  • Опудривание почвы золой или спитым кофе.
  • Использование пылесоса для сбора взрослых насекомых.

Жёлтые клеевые ловушки

Они хорошо работают в теплицах, но в открытом грунте неэффективны, так как привлекают полезных насекомых.

Альтернативные способы

Высадка кустов агератума возле охраняемых растений иногда помогает снизить популяцию белокрылки.

Почему белокрылка так опасна

Цикл её развития от яйца до взрослой особи занимает всего 16-40 дней, а на растении можно одновременно обнаружить все стадии насекомого. Белокрылка адаптируется к химикатам, а её сладкие выделения создают благоприятные условия для развития грибков и вирусов.

Для борьбы необходимо проводить обработки каждые 1-2 недели, следить за сменой препаратов и регулярно проверять состояние растений.

Ключевые моменты

  • Белокрылка не переносит сквозняков и дождей.
  • Самая уязвимая стадия — личинка, а яйца погибают при температуре -6 °C за 5 дней.
  • Регулярное чередование методов борьбы значительно снижает численность вредителя.

Уточнения

Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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