Опасная болезнь вишен и слив: симптомы и эффективная защита

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Черная узловатость — редкое, но очень опасное грибное заболевание, поражающее косточковые деревья, особенно сливы и вишни. Болезнь проявляется в виде тёмных наростов на ветвях и стволах. Если её не контролировать, она способна уничтожить всё дерево.

Фото: creativecommons.org by Glysiak, CC BY-SA 1.0

Что такое черная узловатость

Возбудитель болезни — гриб Apiosporina morbosa. Он вызывает образование узловатых наростов, которые появляются через 1-3 года после заражения. Споры гриба распространяются весной с водой и ветром, особенно в дождливую погоду. Болезнь чаще всего встречается у деревьев рода Prunus (сливы, вишни, черешни, абрикосы и др.).

Симптомы заболевания

Ранние признаки: небольшие вздутия (1,5 см), светло-коричневые или зелёные.

На втором году: вздутия становятся темно-зелёными, затем черными.

Поздняя стадия: трещины, выделение липкой жидкости, гриб поражает древесину, ограничивает подачу воды и питательных веществ, что приводит к гибели дерева.

Другие признаки: наклон ветвей, увядание листьев, опадение плодов.

Как справиться с черной узловатостью

Обрезка поражённых ветвей

Удалите ветви с наростами, обрезая на 15 см ниже поражения.

Соберите все обрезки и сожгите.

Используйте дезинфицированные инструменты (70% спирт).

Обработка ран после обрезки

3-5% раствор железного купороса,

1% раствор медного купороса или хлорокиси меди.

Удаление сильно поражённых деревьев

Если болезнь охватила центральный ствол, дерево лучше полностью удалить.

Применение фунгицидов

Используйте препараты "Манкоцеб", "Зирам", "Топсин-М" для профилактики и борьбы.

Опрыскивайте деревья в начале сезона и после дождей.

Методы профилактики

Избегайте механических повреждений деревьев. Проводите осеннюю побелку стволов. Регулярно подкармливайте деревья удобрениями, богатыми фосфором, калием и микроэлементами. Удалите дикие деревья (сливы, терн) вблизи участка. Используйте устойчивые сорта, такие как слива "Президент". Проводите профилактические опрыскивания при невозможности удалить очаги заболевания.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).



Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

