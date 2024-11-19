Опасная болезнь вишен и слив: симптомы и эффективная защита

Черная узловатость — редкое, но очень опасное грибное заболевание, поражающее косточковые деревья, особенно сливы и вишни. Болезнь проявляется в виде тёмных наростов на ветвях и стволах. Если её не контролировать, она способна уничтожить всё дерево.
Возбудитель болезни — гриб Apiosporina morbosa. Он вызывает образование узловатых наростов, которые появляются через 1-3 года после заражения. Споры гриба распространяются весной с водой и ветром, особенно в дождливую погоду. Болезнь чаще всего встречается у деревьев рода Prunus (сливы, вишни, черешни, абрикосы и др.).
Ранние признаки: небольшие вздутия (1,5 см), светло-коричневые или зелёные.
На втором году: вздутия становятся темно-зелёными, затем черными.
Поздняя стадия: трещины, выделение липкой жидкости, гриб поражает древесину, ограничивает подачу воды и питательных веществ, что приводит к гибели дерева.
Другие признаки: наклон ветвей, увядание листьев, опадение плодов.
Обрезка поражённых ветвей
Обработка ран после обрезки
Удаление сильно поражённых деревьев
Применение фунгицидов
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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