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Опасная болезнь вишен и слив: симптомы и эффективная защита

2:31
Садоводство

Черная узловатость — редкое, но очень опасное грибное заболевание, поражающее косточковые деревья, особенно сливы и вишни. Болезнь проявляется в виде тёмных наростов на ветвях и стволах. Если её не контролировать, она способна уничтожить всё дерево.

Опасная болезнь вишен и слив: симптомы и эффективная защита
Фото: creativecommons.org by Glysiak, CC BY-SA 1.0

Что такое черная узловатость

Возбудитель болезни — гриб Apiosporina morbosa. Он вызывает образование узловатых наростов, которые появляются через 1-3 года после заражения. Споры гриба распространяются весной с водой и ветром, особенно в дождливую погоду. Болезнь чаще всего встречается у деревьев рода Prunus (сливы, вишни, черешни, абрикосы и др.).

Симптомы заболевания

Ранние признаки: небольшие вздутия (1,5 см), светло-коричневые или зелёные.

На втором году: вздутия становятся темно-зелёными, затем черными.

Поздняя стадия: трещины, выделение липкой жидкости, гриб поражает древесину, ограничивает подачу воды и питательных веществ, что приводит к гибели дерева.

Другие признаки: наклон ветвей, увядание листьев, опадение плодов.

Как справиться с черной узловатостью

Обрезка поражённых ветвей

  • Удалите ветви с наростами, обрезая на 15 см ниже поражения.
  • Соберите все обрезки и сожгите.
  • Используйте дезинфицированные инструменты (70% спирт).

Обработка ран после обрезки

  • 3-5% раствор железного купороса,
  • 1% раствор медного купороса или хлорокиси меди.

Удаление сильно поражённых деревьев

  • Если болезнь охватила центральный ствол, дерево лучше полностью удалить.

Применение фунгицидов

  • Используйте препараты "Манкоцеб", "Зирам", "Топсин-М" для профилактики и борьбы.
  • Опрыскивайте деревья в начале сезона и после дождей.

Методы профилактики

  1. Избегайте механических повреждений деревьев.
  2. Проводите осеннюю побелку стволов.
  3. Регулярно подкармливайте деревья удобрениями, богатыми фосфором, калием и микроэлементами.
  4. Удалите дикие деревья (сливы, терн) вблизи участка.
  5. Используйте устойчивые сорта, такие как слива "Президент".
  6. Проводите профилактические опрыскивания при невозможности удалить очаги заболевания.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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