Эталонный огурец — это хрустящий, сочный и ароматный плод. Однако горечь может испортить весь урожай. Главной причиной неприятного вкуса является соединение кукурбитацин, которое синтезируется в стрессовых условиях. Вот что важно знать, чтобы вырастить сладкие огурцы.
Основные причины накопления кукурбитацина:
Старые пчёлоопыляемые сорта более склонны к горечи, чем современные гибриды.
Температура воды: оптимальная 20-25°C. Полив холодной водой приводит к стрессу.
Время полива: раннее утро или вечер.
Регулярность: поливать часто, но умеренно. Засуха или чрезмерный полив вредят растениям.
Мульчирование: использование соломы, торфа или перегноя помогает удерживать влагу.
Техника полива: воду вносят под корень, избегая попадания на листья.
В жарком климате полив может потребоваться ежедневно. Для предотвращения пересыхания почвы рекомендуется:
Каждое растение требует 5-7 литров воды. Почва должна быть увлажнена на глубину 15-20 см.
Теплицы защищают огурцы от жары, уменьшая испарение влаги. Но:
Сбалансированные удобрения:
Профилактика стресса:
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.