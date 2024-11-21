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Горькие огурцы? Узнайте, как предотвратить эту проблему

Садоводство

Эталонный огурец — это хрустящий, сочный и ароматный плод. Однако горечь может испортить весь урожай. Главной причиной неприятного вкуса является соединение кукурбитацин, которое синтезируется в стрессовых условиях. Вот что важно знать, чтобы вырастить сладкие огурцы.

Почему огурцы горчат

Основные причины накопления кукурбитацина:

  • Температурный стресс: сильная жара или резкие перепады температуры.
  • Неправильный полив: недостаток или избыток воды.
  • Дисбаланс питательных веществ: избыток азота и нехватка калия.

Старые пчёлоопыляемые сорта более склонны к горечи, чем современные гибриды.

Основные правила полива огурцов

Температура воды: оптимальная 20-25°C. Полив холодной водой приводит к стрессу.

Время полива: раннее утро или вечер.

Регулярность: поливать часто, но умеренно. Засуха или чрезмерный полив вредят растениям.

Мульчирование: использование соломы, торфа или перегноя помогает удерживать влагу.

Техника полива: воду вносят под корень, избегая попадания на листья.

Полив в открытом грунте

В жарком климате полив может потребоваться ежедневно. Для предотвращения пересыхания почвы рекомендуется:

  • применять мульчу;
  • использовать капельный полив.

Каждое растение требует 5-7 литров воды. Почва должна быть увлажнена на глубину 15-20 см.

Полив в теплице

Теплицы защищают огурцы от жары, уменьшая испарение влаги. Но:

  • для полива используйте только подогретую воду;
  • проветривайте теплицу, чтобы избежать болезней.

Что ещё важно для сладости огурцов

Сбалансированные удобрения:

  • избыток азота блокирует усвоение калия.
  • Используйте специальные комплексные удобрения для огурцов.

Профилактика стресса:

  • устанавливайте затеняющие сетки в жару.
  • Учитывайте климатические особенности региона.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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