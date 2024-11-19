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Второй урожай с одной грядки: что сажать после раннего картофеля

1:50
Садоводство

Многие дачники стремятся использовать каждый метр своего участка, особенно после уборки раннего картофеля, который освобождает грядки уже к середине лета. Чтобы не оставлять землю пустующей, можно вырастить второй урожай, выбрав подходящие культуры.

Второй урожай с одной грядки: что сажать после раннего картофеля
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Что сажать после картофеля

Многолетники

Освободившиеся грядки идеально подходят для закладки ягодных и декоративных культур (например, смородина, малина, крыжовник). До посадки саженцев в конце лета почва успеет насытиться удобрениями.

Озимые овощи

Лук, чеснок или петрушку можно высадить ближе к осени.

Сидераты

Это отличный способ улучшить плодородие и структуру почвы. Подойдут горчица, овёс, фацелия.

Скороспелые овощи и зелень

Идеальный выбор для второго урожая:

  • Редис (срок созревания 20-30 дней).
  • Горох (созревает за 40-50 дней).
  • Капуста ранних сортов (цветная или белокочанная).
  • Листовые салаты ("Батавия", "Лолло Росса").
  • Укроп, петрушка — минимальный уход и витаминная зелень до морозов.
  • Свёкла и мангольд (50-70 дней).
  • Кабачки, патиссоны (35-45 дней).

Чего избегать

После картофеля не рекомендуется высаживать паслёновые культуры: помидоры, перцы, баклажаны и физалис. У них схожие болезни и вредители, которые могут навредить следующим посадкам.

Как подготовить грядки для второго урожая

Обогатите почву удобрениями (например, универсальным комплексным удобрением).
Подготовьте семена: замочите и прорастите для ускорения всходов.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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