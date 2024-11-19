Второй урожай с одной грядки: что сажать после раннего картофеля

Многие дачники стремятся использовать каждый метр своего участка, особенно после уборки раннего картофеля, который освобождает грядки уже к середине лета. Чтобы не оставлять землю пустующей, можно вырастить второй урожай, выбрав подходящие культуры.
Многолетники
Освободившиеся грядки идеально подходят для закладки ягодных и декоративных культур (например, смородина, малина, крыжовник). До посадки саженцев в конце лета почва успеет насытиться удобрениями.
Озимые овощи
Лук, чеснок или петрушку можно высадить ближе к осени.
Сидераты
Это отличный способ улучшить плодородие и структуру почвы. Подойдут горчица, овёс, фацелия.
Скороспелые овощи и зелень
Идеальный выбор для второго урожая:
После картофеля не рекомендуется высаживать паслёновые культуры: помидоры, перцы, баклажаны и физалис. У них схожие болезни и вредители, которые могут навредить следующим посадкам.
Обогатите почву удобрениями (например, универсальным комплексным удобрением).
Подготовьте семена: замочите и прорастите для ускорения всходов.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.