Как подготовить почву в ноябре: лучшие удобрения для рекордного урожая

Чтобы следующий огородный сезон был успешным, уже в ноябре стоит позаботиться о качестве почвы. Осенняя подготовка с использованием органических и минеральных удобрений значительно улучшит структуру земли и её плодородие.
Что использовать:
Навоз
Навоз — один из самых эффективных органических удобрений. Для качественной подготовки почвы распределите 6 кг навоза на каждый квадратный метр. Весной его необходимо перекопать вместе с землёй, что обеспечит рыхлость и питательность почвы.
Другие органические материалы
В качестве альтернативы или дополнения можно использовать торф, перегной, компост или куриный помёт. Эти средства обогатят почву микроэлементами.
Минеральные удобрения
Для ноябрьской подкормки подойдут:
Эти удобрения содержат азот, который сохранится в почве до весны, однако они могут закислять землю.
Опытные садоводы рекомендуют одновременно с минеральными удобрениями использовать раскислители, чтобы поддерживать оптимальный уровень pH.
Начав подготовку почвы уже сейчас, вы обеспечите себе богатый урожай в следующем сезоне.
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