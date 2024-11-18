Как подготовить почву в ноябре: лучшие удобрения для рекордного урожая

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы следующий огородный сезон был успешным, уже в ноябре стоит позаботиться о качестве почвы. Осенняя подготовка с использованием органических и минеральных удобрений значительно улучшит структуру земли и её плодородие.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0

Что использовать:

Навоз

Навоз — один из самых эффективных органических удобрений. Для качественной подготовки почвы распределите 6 кг навоза на каждый квадратный метр. Весной его необходимо перекопать вместе с землёй, что обеспечит рыхлость и питательность почвы.

Другие органические материалы

В качестве альтернативы или дополнения можно использовать торф, перегной, компост или куриный помёт. Эти средства обогатят почву микроэлементами.

Минеральные удобрения

Для ноябрьской подкормки подойдут:

сульфат аммония,

сульфат аммония-натрия,

хлористый аммоний,

хлористый калий,

сульфат калия,

суперфосфат.

Эти удобрения содержат азот, который сохранится в почве до весны, однако они могут закислять землю.

Как избежать закисления

Опытные садоводы рекомендуют одновременно с минеральными удобрениями использовать раскислители, чтобы поддерживать оптимальный уровень pH.

Начав подготовку почвы уже сейчас, вы обеспечите себе богатый урожай в следующем сезоне.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

