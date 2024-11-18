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Как заставить фиалку цвести круглый год — простые советы для садоводов

1:50
Садоводство

Фиалка — это прекрасный цветок, который покоряет своей нежностью и разнообразием оттенков. Однако не всегда она радует глаз своим цветением круглый год. Чтобы исправить это, важно знать несколько простых, но эффективных секретов.

Как заставить фиалку цвести круглый год — простые советы для садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, CC BY-SA 3.0

Основы ухода за фиалкой

Выбор горшка

Фиалке нужен компактный горшок.
Объём листьев растения должен быть примерно в два раза больше, чем объём самого горшка. Это создаёт комфортные условия для корневой системы и стимулирует цветение.

Освещение

Держите растение в месте с рассеянным светом.
Прямые солнечные лучи могут обжечь листья, поэтому выбирайте окна, выходящие на восток или север.

Полив

Поливайте умеренно.
Следите, чтобы вода не застаивалась, но и земляной ком не пересыхал.

Чистота листьев

Раз в 4-6 месяцев аккуратно мойте листья, чтобы удалить пыль. Это улучшает фотосинтез и общее состояние растения.

Секреты постоянного цветения

Лавровый лист

Под листья фиалки закопайте 1-2 лавровых листа.
Лавровый лист содержит уксусную и муравьиную кислоты, которые действуют как природные стимуляторы цветения.
К тому же он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами.

Цедра цитрусов

Раз в год добавляйте под растение молотую сушёную цедру цитрусовых.
Достаточно одной чайной ложки. Она обогащает почву витаминами и полезными веществами, способствующими активному росту и цветению.

Следуя этим простым рекомендациям, вы создадите оптимальные условия для фиалки, и она будет радовать вас своим цветением круглый год.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более семисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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