Почему выращивание овощей в контейнерах становится популярным

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Контейнерное садоводство открывает массу возможностей для тех, кто мечтает об огороде, но не имеет участка. Мобильный огород можно организовать на веранде, террасе, балконе или даже на подоконнике. Такой способ особенно удобен для теплолюбивых культур, которым трудно выжить в прохладном климате.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Плюсы и минусы контейнерного огорода

Преимущества:

Мобильность: растения можно перемещать в зависимости от погоды, вынося их на улицу летом и занося в дом зимой.

растения можно перемещать в зависимости от погоды, вынося их на улицу летом и занося в дом зимой. Ранний урожай : плоды созревают быстрее, чем в открытом грунте.

: плоды созревают быстрее, чем в открытом грунте. Экономия места: контейнеры компактны и могут быть установлены даже на небольших площадях.

контейнеры компактны и могут быть установлены даже на небольших площадях. Экологичность : можно использовать подручные ёмкости: вёдра, ящики, горшки, кашпо.

: можно использовать подручные ёмкости: вёдра, ящики, горшки, кашпо. Декоративность: красиво оформленные контейнеры украсят балкон или террасу.

Недостатки:

Почва в контейнерах быстро высыхает, из-за чего растения требуют частого полива.

Земля в горшках истощается быстрее, поэтому необходимы регулярные подкормки.

Лучшие овощи для контейнеров

1. Шнитт-лук

Морозоустойчивый многолетник с нежным вкусом и яркими соцветиями.

Легко растёт в горшках глубиной от 20 см.

2. Ревень

Декоративный овощ с красными черешками.

Требует просторного контейнера (ширина и глубина не менее 55 см).

При правильном уходе плодоносит до 10 лет.

3. Баклажаны

Теплолюбивая культура, подходящая для домашних условий.

Идеален для горшков глубиной 30 см.

4. Перец

Выращивают как сладкие, так и острые сорта.

Низкорослые виды, такие как "Аладдин" или "Бабье лето", подходят для небольших ёмкостей.

5. Помидоры

Компактные сорта, например, "Балконное чудо" или "Бонсай", идеально подходят для кашпо.

При хорошем уходе плодоносят до 5 лет.

Как выбрать подходящие сорта

Отдавайте предпочтение низкорослым и карликовым сортам.

Учитывайте длину корней: они должны помещаться в контейнер.

Ищите специально выведенные сорта для балконов или комнатного выращивания.

Советы по уходу

Дренаж: в контейнерах обязательно должны быть отверстия для отвода лишней воды.

Полив: поливайте растения чаще, чем в открытом грунте, особенно летом.

Подкормка: удобряйте почву раз в 1-2 месяца органикой или минеральными составами.

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

