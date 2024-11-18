5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда на почве или стенках горшка, в котором растёт комнатное растение, появляется белый налёт. Разбираемся в чём причины его возникновения.

Фото: flickr.com by Maja Dumat, CC BY 2.0

Жёсткая вода. Белый налёт образуют соли воды после того, как она испарится. Чрезмерное удобрение. Лишние минеральные вещества, которые есть в удобрениях, могут стать причиной белого налёта. Большой горшок. Растение не может освоить воду и питательные вещества и они образуют белый налёт. Обильное и частое увлажнение почвы. Застой влаги. В горшке мало дренажных отверстий или почва слишком плотная и не пропускает воду.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей.

