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5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо

0:44
Садоводство

Иногда на почве или стенках горшка, в котором растёт комнатное растение, появляется белый налёт. Разбираемся в чём причины его возникновения.

5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо
Фото: flickr.com by Maja Dumat, CC BY 2.0
  1. Жёсткая вода. Белый налёт образуют соли воды после того, как она испарится.
  2. Чрезмерное удобрение. Лишние минеральные вещества, которые есть в удобрениях, могут стать причиной белого налёта.
  3. Большой горшок. Растение не может освоить воду и питательные вещества и они образуют белый налёт.
  4. Обильное и частое увлажнение почвы.
  5. Застой влаги. В горшке мало дренажных отверстий или почва слишком плотная и не пропускает воду.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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