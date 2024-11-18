5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо
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Иногда на почве или стенках горшка, в котором растёт комнатное растение, появляется белый налёт. Разбираемся в чём причины его возникновения.
Фото: flickr.com by Maja Dumat, CC BY 2.0
- Жёсткая вода. Белый налёт образуют соли воды после того, как она испарится.
- Чрезмерное удобрение. Лишние минеральные вещества, которые есть в удобрениях, могут стать причиной белого налёта.
- Большой горшок. Растение не может освоить воду и питательные вещества и они образуют белый налёт.
- Обильное и частое увлажнение почвы.
- Застой влаги. В горшке мало дренажных отверстий или почва слишком плотная и не пропускает воду.
Уточнения
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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