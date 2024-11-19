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Как простой дренаж спасает виноград на плохих почвах

2:09
Садоводство

Выращивание винограда требует грамотного подхода с первых шагов, поскольку ошибки при посадке могут свести на нет усилия даже при использовании качественных саженцев. Чтобы заложить успешный старт, важно правильно подготовить посадочные ямы. Современные подходы к этому вопросу позволяют создать оптимальные условия для развития корневой системы.

Как простой дренаж спасает виноград на плохих почвах
Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, CC BY 2.0

Умная яма с дренажем

На рыхлых почвах необходимость в дренажных материалах минимальна. Здесь рекомендуется добавлять на дно органику и керамзит, чтобы усилить питание. На тяжелых грунтах, таких как суглинки, использование дренажа из гравия или битого кирпича позволяет корням лучше дышать и получать влагу. Также важно обеспечить водоотвод с помощью наклонного дна и вмонтированной трубы, которая облегчает полив и подкормку.

Для наполнения ямы лучше использовать перегной. Этот материал не только питает корни, но и улучшает структуру почвы. В первый год саженцы удобряются минимально: достаточно регулярного полива через трубу.

Траншейная посадка

Метод объединения посадочных ям в одну траншею обеспечивает растениям доступ к питательным веществам на длительный срок. В траншеи укладывается органика и дренаж, а каждое растение получает свою трубу для полива. Такой подход помогает успешно выращивать виноград даже на сложных почвах, создавая комфортную зону для корней.

Особенности ухода

Для питания винограда не рекомендуется использовать свежий навоз, так как избыток азота может навредить корням. В качестве альтернативы применяются гидрогели, такие как "Аквасорб" или "Теравет", которые регулируют влажность и повышают устойчивость растений.

Методы, включающие использование траншей и дренажных ям, позволяют не только улучшить рост корневой системы, но и существенно снизить расход воды. Эти технологии активно применяются как опытными виноградарями, так и новичками.

Уточнения

Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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