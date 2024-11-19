Почему торфяные горшочки не подходят для рассады перца

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При подготовке к дачному сезону возникает вопрос: какие ёмкости лучше всего подходят для выращивания рассады перца? Особое внимание уделяется выбору между пластиковыми и торфяными контейнерами, а также вариантам самодельной тары. Каждая из этих категорий имеет свои особенности, влияющие на развитие растений.

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Торфяные горшочки и таблетки

Торфяные ёмкости не подходят для рассады перца. Они быстро пересыхают, что усложняет поддержание оптимальной влажности. Хотя пересадка таких горшков на грядку проходит без повреждения корней, растениям трудно прорасти через стенки, что замедляет их рост. Более удобным вариантом считаются торфяные таблетки: в них сеянцы легко укореняются, а травм корневой системы удаётся избежать.

Самодельные варианты ёмкостей

Одним из решений становится изготовление контейнеров из подручных материалов. Газетные цилиндры, например, изготавливаются путём сворачивания бумаги вокруг бутылки. Получившаяся ёмкость заполняется грунтом и обеспечивает удобную пересадку, так как бумага разлагается в почве. Полиэтиленовые рукава, разрезанные на части, также служат удобными контейнерами. Для пересадки плёнку разрезают и удаляют, минимизируя риск повреждений.

Пластиковые горшки

Оптимальным выбором становятся пластиковые ёмкости объёмом около 1 литра. Посев в такие контейнеры исключает необходимость пикировки, которую перец переносит плохо. При правильной посадке растения развивают сильную корневую систему. Важно помнить: при пересадке из одной ёмкости в другую возможны повреждения, что негативно сказывается на росте.

Объём и уход за рассадой

Для перца подходят ёмкости не менее 0,5-1 литра. В маленьких контейнерах корни закручиваются, что тормозит их развитие. Также при выращивании рассады возможно заражение тлёй, особенно при использовании заражённого грунта. Для борьбы с вредителем рекомендуется опрыскивание биологическими средствами, безопасными для людей и домашних животных.

Выбор подходящей ёмкости, правильная подготовка грунта и тщательный уход за рассадой становятся ключевыми этапами для получения крепких и здоровых растений.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

