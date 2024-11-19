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Навоз как причина катастрофы на участке

2:17
Садоводство

Навоз давно считается ценным ресурсом для садоводов и огородников, благодаря своей способности обогащать почву и стимулировать рост растений. Однако его использование требует знаний и осторожности, чтобы избежать нежелательных последствий.

Навоз как причина катастрофы на участке
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, CC BY 2.0

Чем ценен навоз

Органические остатки скота и птицы богаты множеством полезных элементов, таких как азот, фосфор, калий, кальций и магний, которые необходимы для здорового роста растений. Компостированный навоз становится природным удобрением, улучшающим структуру почвы и способствующим богатым урожаям.

В чем кроется опасность

Свежий навоз выделяет метан, аммиак и другие соединения, способные обжечь корни растений при прямом контакте. Бесконтрольное применение может также привести к перенасыщению почвы нитратами, что сделает плоды менее безопасными для употребления. Кроме того, навоз может содержать семена сорняков и патогенные микроорганизмы, создающие угрозу для здоровья растений, животных и человека.

Как избежать ошибок

  • Выбор поставщика. Приобретение навоза из проверенных источников поможет избежать проблем с качеством и вредителями, такими как медведка.
  • Компостирование. Переработка свежего навоза в перегной в течение 2-3 лет снижает содержание вредных веществ и уничтожает семена сорных трав.
  • Регулирование кислотности. Для нейтрализации кислого действия свежего навоза стоит добавлять раскислители, такие как древесная зола или доломитовая мука.
  • Правильные дозировки. Умеренное использование компостированного навоза (3-6 кг на 1 м²) раз в несколько лет помогает избежать накопления нитратов.

Почему важно соблюдать баланс

При разумном подходе навоз становится мощным инструментом для повышения урожайности. Он питает растения, улучшает почву и минимизирует экологические риски. Однако бездумное использование может обернуться проблемами, начиная от ожогов корней до распространения болезней.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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