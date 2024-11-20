Как комнатный папоротник может защищать дом от негатива

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Папоротник давно окружён мифами и легендами. Считается, что человеку, нашедшему его магический цветок, открываются все тайны мира и дары судьбы. Однако поиск цветка, связанный с праздником Ивана Купалы, может быть заменён более простым способом: вырастить это растение дома или на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, CC BY-SA 3.0

Приметы допускают папоротник в доме, хотя и предупреждают о некоторых нюансах.

Когда папоротник дома — плохая примета

Папоротник размножается спорами, которые могут распространяться по воздуху. Для людей, склонных к аллергии, это чревато ухудшением самочувствия, включая проблемы с дыханием. Отдельные виды этого растения содержат ядовитый сок, что особенно опасно для детей и домашних животных.

Эзотерические представления приписывают папоротнику способность поглощать негативную энергию. Однако при её недостатке растение якобы может провоцировать конфликты, чтобы восполнить энергетический баланс. Пренебрежение уходом за ним может тоже привести к "ответной реакции" — появлению неприятностей.

Положительные приметы о папоротнике

Папоротник способен стать источником удачи и благополучия. Растение, расположенное в укромном месте, способствует защите дома, притягивает денежные потоки и устраняет сглаз. Если листья начинают сохнуть, это может быть сигналом о необходимости энергетической очистки пространства.

На участке папоротник приносит только пользу. Он укрепляет защиту дома, очищает энергетику и способствует исцелению от болезней. Традиционно его высаживают в тенистых и влажных местах, где растение чувствует себя особенно комфортно.

Уточнения

Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.

