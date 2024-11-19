Английский способ, который экономит силы и деньги в вашем саду

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мульчирование остается недооцененным приемом в отечественном садоводстве, хотя его значимость невозможно переоценить. Этот метод давно стал неотъемлемой частью ухода за садами и парками в Англии, где искусные садоводы применяют его повсеместно.

Фото: commons.wikimedia.org by Dvortygirl, CC BY-SA 3.0

Английское слово "мульча" буквально означает укрытие почвы органическими материалами, такими как солома, навоз, кора или компост. Этот слой помогает удерживать влагу, препятствует росту сорняков, улучшает питание растений и снижает трудозатраты.

В англосаксонской практике замульчированными оказываются все посадки — от розариев до овощных грядок. Применяются различные материалы: компост, кора, солома, а также современные нетканые материалы, пропускающие воздух и влагу. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но все помогают создать оптимальные условия для растений.

Мульчирование помогает решить множество проблем. Оно препятствует образованию почвенной корки, сохраняет влагу, повышает аэрацию, а также служит питательной средой для микроорганизмов. Органика, разлагаясь, обеспечивает растения всеми необходимыми элементами, снижая потребность в минеральных удобрениях, которые нередко приводят к деградации почвы.

Весной мульчирование помогает сохранить влагу в почве, а осенью защищает растения от морозов. Например, клубника укрывается осенью, чтобы избежать повреждений корневой системы зимой. В розариях мульча из опилок способствует обильному цветению и сокращает необходимость подкормок. Однако стоит учитывать особенности материалов: свежая трава может слёживаться и вызывать гниение, а опилки хвойных пород закисляют почву.

Особенно важно подобрать подходящие материалы: зрелый компост, измельченную кору или траву без семян сорняков. Некоторые садоводы предпочитают использовать хвою для растений, предпочитающих кислую среду, таких как гортензии или рододендроны.

Преимущество мульчирования не только в улучшении плодородия, но и в эстетике. Замульчированные цветники выглядят аккуратно, радуя глаз. Садоводы, активно применяющие этот метод, освобождаются от необходимости постоянной прополки, экономят время и силы, что позволяет сосредоточиться на удовольствии от садоводства.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

