Английский способ, который экономит силы и деньги в вашем саду

Мульчирование остается недооцененным приемом в отечественном садоводстве, хотя его значимость невозможно переоценить. Этот метод давно стал неотъемлемой частью ухода за садами и парками в Англии, где искусные садоводы применяют его повсеместно.
Английское слово "мульча" буквально означает укрытие почвы органическими материалами, такими как солома, навоз, кора или компост. Этот слой помогает удерживать влагу, препятствует росту сорняков, улучшает питание растений и снижает трудозатраты.
В англосаксонской практике замульчированными оказываются все посадки — от розариев до овощных грядок. Применяются различные материалы: компост, кора, солома, а также современные нетканые материалы, пропускающие воздух и влагу. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но все помогают создать оптимальные условия для растений.
Мульчирование помогает решить множество проблем. Оно препятствует образованию почвенной корки, сохраняет влагу, повышает аэрацию, а также служит питательной средой для микроорганизмов. Органика, разлагаясь, обеспечивает растения всеми необходимыми элементами, снижая потребность в минеральных удобрениях, которые нередко приводят к деградации почвы.
Весной мульчирование помогает сохранить влагу в почве, а осенью защищает растения от морозов. Например, клубника укрывается осенью, чтобы избежать повреждений корневой системы зимой. В розариях мульча из опилок способствует обильному цветению и сокращает необходимость подкормок. Однако стоит учитывать особенности материалов: свежая трава может слёживаться и вызывать гниение, а опилки хвойных пород закисляют почву.
Особенно важно подобрать подходящие материалы: зрелый компост, измельченную кору или траву без семян сорняков. Некоторые садоводы предпочитают использовать хвою для растений, предпочитающих кислую среду, таких как гортензии или рододендроны.
Преимущество мульчирования не только в улучшении плодородия, но и в эстетике. Замульчированные цветники выглядят аккуратно, радуя глаз. Садоводы, активно применяющие этот метод, освобождаются от необходимости постоянной прополки, экономят время и силы, что позволяет сосредоточиться на удовольствии от садоводства.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
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