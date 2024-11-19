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Три гибрида черри, которые изменят взгляд на консервацию

Садоводство

Заготовка маринованных и солёных помидоров остаётся одним из любимых традиционных занятий для российских садоводов. Упругие томаты, аккуратно уложенные в банки или деревянные бочонки, становятся неотъемлемой частью зимнего стола.

Три гибрида черри, которые изменят взгляд на консервацию
Фото: 500px by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Чтобы порадовать любителей домашней консервации, представлены три новых детерминантных гибрида: Черри земледелец F1, Малиновый земледелец F1 и Оранжевый земледелец F1. Эти сорта идеально подходят для засолки и маринования, обеспечивая высокий урожай и отличное качество плодов.

Черри земледелец F1 — компактный и урожайный

Этот раннеспелый сорт начинает радовать урожаем уже через 85-90 дней после посева. Кусты высотой всего 60 см, что удобно для выращивания в открытом и закрытом грунте. Урожайность достигает 8-12 кг с 1 м². Насыщенно-красные плоды весом около 30 г идеально подходят для консервирования. Благодаря плотной мякоти и устойчивости к растрескиванию этот сорт отлично переносит жаркое лето и сохраняет нежный, сладкий вкус.

Малиновый земледелец F1 — аромат лета

Этот гибрид выделяется красно-малиновыми плодами весом около 60 г. Урожай созревает дружно: каждая кисть формирует 6-8 плодов. Кусты, высотой до 70 см, удобны в уходе, а урожайность достигает 10 кг с 1 м². Томаты подходят как для свежего потребления, так и для консервирования. Сладкий вкус с лёгкой кислинкой и насыщенный аромат напоминают о лете.

Оранжевый земледелец F1 — солнечная изюминка

Тёплый оранжевый оттенок плодов добавляет яркости зимним заготовкам. Небольшие кусты высотой до 70 см дают урожай до 15 кг с 1 м². Плоды весом 35-45 г созревают на кистях по 10 штук. Нежная мякоть и сладкий вкус без кислинки делают этот сорт универсальным: он подходит для свежего потребления и консервации.

Особенности выращивания

Все три гибрида устойчивы к болезням, приспособлены к различным климатическим условиям и легко адаптируются как к средней полосе, так и к жаркому, короткому лету. При посадке рекомендуется подготовить лёгкую плодородную почву и придерживаться рекомендованной плотности. Полив проводится дважды в неделю с обязательным удалением старых листьев для улучшения освещённости и проветривания кустов.

Заготовленные плоды сохраняют насыщенный вкус и аромат, наполняя зиму яркими красками и летними воспоминаниями.

Уточнения

Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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