Ошибки при уходе за огурцами, которые делают их горькими

Огурцы — культура, которая при правильном уходе может дать обильный урожай. Однако даже внешне привлекательные плоды иногда оказываются горькими. Причиной горечи является кукурбитацин — природное вещество, концентрация которого зависит от условий выращивания. Горечь сосредотачивается преимущественно в кожуре, поэтому очистка или термическая обработка помогают избавиться от неприятного привкуса.
Чтобы предотвратить появление горечи, важно разобраться в причинах повышенного содержания кукурбитацина и устранить неблагоприятные факторы.
Огурцы, будучи влаголюбивыми растениями, негативно реагируют как на недостаток, так и на избыток воды. Сухость почвы, чрезмерные поливы или использование холодной воды из шланга могут спровоцировать выработку кукурбитацина. Чтобы избежать этого, полив следует проводить теплой водой, увлажняя почву равномерно.
Дефицит или избыток питательных веществ напрямую влияют на вкус плодов. Неправильное внесение удобрений может стать причиной горечи и деформации огурцов. Подкормки необходимо проводить по определённой схеме, соблюдая рекомендованные пропорции.
Огурцы нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи, так же как и сильное затенение, усиливают выработку горьких соединений. Для оптимального освещения растения лучше размещать на грядках с соблюдением расстояний, либо выращивать их в теплицах, обеспечивающих рассеянный свет.
Погодные колебания, сильный ветер, небрежное обращение с плетями и другие факторы вызывают стресс у растений, что также влияет на вкус плодов. Уменьшение стресса возможно благодаря уходу за плетями, защите растений от неблагоприятных условий и выращиванию в теплице.
Горечь — это генетическая черта, которая в большей степени проявляется у старых сортов. Современные гибриды устойчивее к стрессам и дают плоды с отменным вкусом.
Чтобы огурцы радовали вкусом, важно учитывать их потребности: обеспечивать правильный полив, подкормку, освещение и минимизировать стресс.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.