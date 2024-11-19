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Ошибки при уходе за огурцами, которые делают их горькими

2:32
Садоводство

Огурцы — культура, которая при правильном уходе может дать обильный урожай. Однако даже внешне привлекательные плоды иногда оказываются горькими. Причиной горечи является кукурбитацин — природное вещество, концентрация которого зависит от условий выращивания. Горечь сосредотачивается преимущественно в кожуре, поэтому очистка или термическая обработка помогают избавиться от неприятного привкуса.

Ошибки при уходе за огурцами, которые делают их горькими
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Чтобы предотвратить появление горечи, важно разобраться в причинах повышенного содержания кукурбитацина и устранить неблагоприятные факторы.

Основные причины горечи огурцов

Неправильный режим полива

Огурцы, будучи влаголюбивыми растениями, негативно реагируют как на недостаток, так и на избыток воды. Сухость почвы, чрезмерные поливы или использование холодной воды из шланга могут спровоцировать выработку кукурбитацина. Чтобы избежать этого, полив следует проводить теплой водой, увлажняя почву равномерно.

Ошибки в подкормке

Дефицит или избыток питательных веществ напрямую влияют на вкус плодов. Неправильное внесение удобрений может стать причиной горечи и деформации огурцов. Подкормки необходимо проводить по определённой схеме, соблюдая рекомендованные пропорции.

Нарушения светового режима

Огурцы нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи, так же как и сильное затенение, усиливают выработку горьких соединений. Для оптимального освещения растения лучше размещать на грядках с соблюдением расстояний, либо выращивать их в теплицах, обеспечивающих рассеянный свет.

Стрессовые ситуации

Погодные колебания, сильный ветер, небрежное обращение с плетями и другие факторы вызывают стресс у растений, что также влияет на вкус плодов. Уменьшение стресса возможно благодаря уходу за плетями, защите растений от неблагоприятных условий и выращиванию в теплице.

Сортовые особенности

Горечь — это генетическая черта, которая в большей степени проявляется у старых сортов. Современные гибриды устойчивее к стрессам и дают плоды с отменным вкусом.

Чтобы огурцы радовали вкусом, важно учитывать их потребности: обеспечивать правильный полив, подкормку, освещение и минимизировать стресс.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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