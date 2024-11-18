Как вырастить ведра огурцов: секретная дрожжевая подкормка

Среди огородников найдется немало тех, кто летом буквально заваливает друзей ведрами свежих огурцов. Причина проста: урожая слишком много, чтобы успеть переработать его в салаты и заготовки. Хотите оказаться в их числе? Попробуйте дрожжевую подкормку — секретное средство, которое используют опытные дачники.
Как приготовить дрожжевую подкормку
Для первого рецепта понадобятся 100 г свежих дрожжей и 1 литр теплого молока. Смесь следует настоять 2–4 часа, после чего разбавить теплой водой в соотношении 1:10. Получившимся раствором нужно опрыскивать огуречные грядки утром или вечером.
Альтернативный рецепт включает 10 г сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара (с горкой) и 10 литров теплой воды. Оставьте смесь в тепле на 4 часа. Затем разбавьте ее водой в пропорции 1:5 и полейте огурцы под корень: для рассады потребуется 200 мл, для взрослого растения — 1 литр.
Когда вносить удобрение
Для максимального эффекта подкормку нужно применять трижды за сезон:
Эти простые правила и натуральная подкормка помогут вам вырастить обильный урожай огурцов, которым можно будет с гордостью делиться.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?