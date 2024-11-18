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Как вырастить ведра огурцов: секретная дрожжевая подкормка

1:35
Садоводство

Среди огородников найдется немало тех, кто летом буквально заваливает друзей ведрами свежих огурцов. Причина проста: урожая слишком много, чтобы успеть переработать его в салаты и заготовки. Хотите оказаться в их числе? Попробуйте дрожжевую подкормку — секретное средство, которое используют опытные дачники.

Как вырастить ведра огурцов: секретная дрожжевая подкормка
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Как приготовить дрожжевую подкормку

Для первого рецепта понадобятся 100 г свежих дрожжей и 1 литр теплого молока. Смесь следует настоять 2–4 часа, после чего разбавить теплой водой в соотношении 1:10. Получившимся раствором нужно опрыскивать огуречные грядки утром или вечером.

Альтернативный рецепт включает 10 г сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара (с горкой) и 10 литров теплой воды. Оставьте смесь в тепле на 4 часа. Затем разбавьте ее водой в пропорции 1:5 и полейте огурцы под корень: для рассады потребуется 200 мл, для взрослого растения — 1 литр.

Когда вносить удобрение

Для максимального эффекта подкормку нужно применять трижды за сезон:

  • Через 5 дней после пересадки рассады в открытый грунт или при появлении 6-го листа у растений, выращенных из семян.
  • Во время формирования первых цветков.
  • В период появления завязей.

Эти простые правила и натуральная подкормка помогут вам вырастить обильный урожай огурцов, которым можно будет с гордостью делиться.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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