Как повысить урожай картофеля: советы для дачников

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание картофеля на одном и том же месте годами — распространенная практика среди дачников. Однако это неизбежно приводит к истощению почвы, что отражается на снижении урожайности. Чтобы вернуть плодородие земли и вырастить достойный урожай, важно соблюдать несколько правил.

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Удаление ботвы

Примерно за две недели до сбора урожая ботву необходимо скосить и сжечь. Это поможет избежать распространения фитофторы, которой часто поражаются засохшие растения. После сбора картофеля почву стоит обработать биофунгицидами. Если фитофтора уже поразила ботву, клубни перед хранением нужно обработать фунгицидами и тщательно просушить.

Посев сидератов

Сразу после уборки картофеля рекомендуется сеять сидераты — культуры, которые восстанавливают почву. Бобовые, крестоцветные или злаковые, такие как овес и горчица, быстро всходят и оздоравливают землю. Когда растения достигнут 10-12 см, их следует скосить и заделать в грунт. Это насыщает почву органикой и предотвращает развитие вредителей.

Внесение удобрений

После уборки урожая участок необходимо очистить от ботвы и сорняков, а затем внести удобрения:

Компост или перегной: 1 большое ведро на 1 кв. м.

Торф (для тяжелых почв): 20 кг на 1 кв. м.

Аммиачная селитра: 20 г на 1 кв. м.

Двойной суперфосфат: 50 г на 1 кв. м.

Сернокислый калий: 30 г на 1 кв. м.

Зола: 1-2 стакана на 1 кв. м.

После внесения удобрений землю необходимо перекопать, чтобы улучшить ее структуру и подготовить к следующему сезону.

Подготовка клубней

За месяц до посадки клубни нужно достать из хранилища и разместить в светлом месте с температурой +12-18°C. Это обеспечит их подготовку к активному росту. Саму посадку можно начинать, когда почва прогреется до +7-8°C.

Эти простые, но эффективные методы помогут восстановить плодородие почвы и значительно повысить урожайность картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

