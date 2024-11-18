Белый налет на цветах: главные шаги к спасению флоксов

Если на ваших флоксовых кустах появился белый налет, это тревожный сигнал — растения поразила мучнистая роса. Лучше всего такие цветы удалить, чтобы не заразить остальной участок. Однако, если флоксы дороги вашему сердцу, существует несколько проверенных способов справиться с болезнью.
Настой сенной трухи
Этот метод основан на природных компонентах. Возьмите 1 кг сена, залейте его 3 литрами воды и оставьте на три дня. Процедите настой и разведите водой в пропорции 1:3. Используйте для опрыскивания флоксов три раза с интервалом в неделю. Для повышения эффективности добавьте 5 г медного купороса.
Медно-мыльный раствор
Для приготовления лечебного состава понадобится 10 литров воды, 250 г зеленого мыла и 20–25 г медного купороса. Разведите мыло в одной емкости (5 л воды), а купорос — в другой (еще 5 л воды). Затем аккуратно соедините оба раствора до получения голубовато-белой жидкости. Флоксы опрыскивайте 2–3 раза с интервалом в 8 дней.
1%-ный раствор кальцинированной соды
Этот доступный препарат идеально подходит для лечения растений. Обрабатывайте флоксы трижды за сезон с промежутком в 8–12 дней. Он помогает укрепить иммунитет растений и устранить очаги поражения.
Обратите внимание, что для приготовления растворов предпочтительно использовать эмалированную или деревянную посуду, чтобы сохранить свойства компонентов.
Эти методы помогут спасти ваши любимые растения и защитить сад от дальнейшего распространения мучнистой росы.
Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae). Включает около 85 видов.
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