Как поливать помидоры, чтобы не навредить урожаю: секреты правильного графика

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ошибки в уходе за томатами могут стать настоящим испытанием для огородников, особенно если речь идет о жировании кустов. Эта проблема часто связана с грубыми промахами на этапе высадки и ухода за растениями. Если вовремя не заметить признаки жирования, можно столкнуться с низкой урожайностью.

Жирование проявляется через чрезмерный рост кустов и изменение цвета листьев, которые становятся ярко-зелеными и мясистыми. Одним из первых сигналов проблемы является неестественно толстый стебель и его быстрый рост. Даже если куст начнет плодоносить, плоды окажутся бледными и долго не будут увеличиваться в размере.

Ошибки в удобрениях

Главная причина жирования — чрезмерное использование удобрений с высоким содержанием азота, таких как сорняки, коровяк, птичий помет или минеральные смеси. Чтобы восстановить баланс, необходимо прекратить подкормку такими средствами и использовать стимуляторы образования плодов, например, "Скороспел", "Бутон" или "Завязь".

Проблемы в теплице

Другой фактор, влияющий на жирование, — избыточная влажность воздуха в теплице. Это случается из-за слишком частого полива. Правильная стратегия: поливать реже, но обильно, а также постоянно следить за влажностью и температурой. Важно обеспечить хорошую вентиляцию, добавив дополнительные форточки.

Еще одна ошибка — поддержание высокой температуры в теплице. Когда температура поднимается выше +30 градусов, листья и побеги начинают активно расти, мешая формированию завязей. Оптимальный режим для томатов: днем +22…+25 градусов, ночью +17…+19 градусов.

Ошибки при высадке

Последняя распространенная причина — слишком плотная посадка кустов. Это приводит к тому, что растения мешают друг другу, и урожайность резко падает. Чтобы исправить ситуацию, приходится удалять дополнительные побеги, оставляя только самые продуктивные, хотя и это не всегда спасает.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

