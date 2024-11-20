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Как помочь смородине и ягодным кустам пережить зиму

1:23
Садоводство

Многие дачники используют пищевую соду для подкормки растений. Однако это средство дает положительный эффект только при правильном применении. Например, весной и летом, когда растения активно растут, применять соду не рекомендуется — она может нанести вред.

Осенью, напротив, сода становится отличным помощником на огороде. Садоводы отмечают, что при внесении соды на грядки в этот период она раскисляет почву и устраняет вредоносные бактерии. Опытные огородники советуют добавлять по две столовые ложки соды на каждый квадратный метр земли.

Чтобы упростить процесс, соду можно смешать с горчичным жмыхом или табачной пылью.

Сода эффективна не только для улучшения почвы. Она помогает бороться с мучнистой росой, фитофторозом, серой гнилью и другими болезнями растений. Многие садоводы присыпают ею корневую зону смородины и других ягодных кустов.

Это позволяет уничтожить вредителей, зимующих в корнях, и избавиться от вредных бактерий. Для обработки кустов смородины требуется равномерно распределить три столовые ложки соды под каждый куст.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете защитить свои растения и улучшить качество урожая.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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