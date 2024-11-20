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Секреты цветоводов: как заставить фиалку цвести круглый год

1:30
Садоводство

Фиалки давно стали любимцами многих цветоводов. Этот удивительный цветок привносит в дом уют и радует своей красотой. Но чтобы фиалка цвела круглый год, ей необходим правильный уход.

Первый шаг — выбор подходящего горшка. Фиалка лучше всего растет в небольшой емкости, где объем листьев примерно вдвое превышает объем горшка. Такое соотношение способствует оптимальному развитию растения. Разместите цветок там, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи — фиалка предпочитает рассеянный свет.

Полив должен быть умеренным. Чрезмерная влага может повредить корням. Также важно очищать листья от пыли — это помогает растению "дышать" и развиваться. Делайте это каждые 4-6 месяцев.

Теперь к главному секрету круглогодичного цветения. Засыпьте под листья фиалки 1-2 лавровых листа. Они обладают антисептическими и антибактериальными свойствами, а также содержат уксусную и муравьиную кислоты, которые стимулируют цветение.

Для дополнительной подкормки раз в год добавляйте под растение сушеную молотую цедру цитрусовых. Всего одна чайная ложка обеспечит фиалке необходимые витамины и микроэлементы.

С этими простыми, но эффективными методами ваша фиалка будет радовать вас своим цветением круглый год.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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