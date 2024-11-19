Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом стабильных морозов и образованием мерзлой корки на земле наступает удачное время для подзимнего посева свеклы. Важно выбрать холодостойкие сорта, заранее подготовить почву и грядку, а посевы проводить поздно, чтобы избежать прорастания семян и их успешного зимнего перезимовывания.

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Для подзимнего посева свеклы важно тщательно подготовить участок. Свекла предпочитает солнечные, освещенные участки, хотя может расти и в легком затенении. Выбирать место для посева следует после таких культур, как огурцы, лук, картофель и томаты. Также важно избегать посадки свеклы после свеклы и капусты.

Почва для свеклы должна быть рыхлой, насыщенной органикой, а также иметь нейтральную или слегка щелочную реакцию. Чтобы избежать кислой почвы, можно внести известь или доломитовую муку, а также компост и перегной.

Подготовку грядки начинают осенью, сразу после уборки предыдущего урожая. Грядку можно подготовить на месте, где росли сидераты, заделав их в почву. После перекопки следует выровнять поверхность и сделать бороздки глубиной около 5 см.

Важно, чтобы бороздки не размыло дождями, поэтому их лучше укрыть пленкой или фанерой. Почву для покрытия посевов лучше подготовить заранее и хранить в сухом помещении до наступления морозов.

При подзимнем посеве количество семян увеличивается на 20-25%, а посев нужно делать, когда земля уже достаточно промерзла. Не стоит торопиться с посевом — важно дождаться стабильных холодов, чтобы семена не начали прорастать.

Для подзимнего посева лучше использовать гранулированные семена. Важно помнить, что свекла не любит лишнюю влагу, поэтому не нужно поливать грядки перед посевом.

Посев свеклы под зиму нужно производить с конца октября до декабря, когда температура воздуха около 0°C, и земля уже промерзла. Сроки посадки зависят от конкретных погодных условий региона. Слишком ранний посев может привести к прорастанию семян, что отрицательно скажется на их зимовке.

После посева необходимо покрыть грядку слоем мульчи (например, торфом) и закрыть укрытием, чтобы защитить семена от морозов. Весной, когда растает снег, укрытие снимается, а почва немного рыхлится. Дальнейший уход аналогичен уходу за весенними посевами.

Для подзимнего посева лучше выбирать сорта свеклы, которые обладают хорошей холодостойкостью и устойчивостью к стрелкованию, например, Холодостойкая-19, Полярная плоская К-249 и другие.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

