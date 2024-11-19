Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске
Ледяной щит для авиации: пермские учёные нашли способ борьбы с обледенением
Как преодолеть трудности и сделать бег привычкой
Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве
Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата
Семена для сада: как выбрать, чтобы не пожалеть
Цвета, которые визуально увеличат комнату: секреты дизайнеров
Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю
Грузовой корабль Прогресс МС-27 завершает свою миссию на МКС

Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды

2:56
Садоводство

С приходом стабильных морозов и образованием мерзлой корки на земле наступает удачное время для подзимнего посева свеклы. Важно выбрать холодостойкие сорта, заранее подготовить почву и грядку, а посевы проводить поздно, чтобы избежать прорастания семян и их успешного зимнего перезимовывания.

Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, CC BY-SA 4.0

Для подзимнего посева свеклы важно тщательно подготовить участок. Свекла предпочитает солнечные, освещенные участки, хотя может расти и в легком затенении. Выбирать место для посева следует после таких культур, как огурцы, лук, картофель и томаты. Также важно избегать посадки свеклы после свеклы и капусты.

Почва для свеклы должна быть рыхлой, насыщенной органикой, а также иметь нейтральную или слегка щелочную реакцию. Чтобы избежать кислой почвы, можно внести известь или доломитовую муку, а также компост и перегной.

Подготовку грядки начинают осенью, сразу после уборки предыдущего урожая. Грядку можно подготовить на месте, где росли сидераты, заделав их в почву. После перекопки следует выровнять поверхность и сделать бороздки глубиной около 5 см.

Важно, чтобы бороздки не размыло дождями, поэтому их лучше укрыть пленкой или фанерой. Почву для покрытия посевов лучше подготовить заранее и хранить в сухом помещении до наступления морозов.

При подзимнем посеве количество семян увеличивается на 20-25%, а посев нужно делать, когда земля уже достаточно промерзла. Не стоит торопиться с посевом — важно дождаться стабильных холодов, чтобы семена не начали прорастать.

Для подзимнего посева лучше использовать гранулированные семена. Важно помнить, что свекла не любит лишнюю влагу, поэтому не нужно поливать грядки перед посевом.

Посев свеклы под зиму нужно производить с конца октября до декабря, когда температура воздуха около 0°C, и земля уже промерзла. Сроки посадки зависят от конкретных погодных условий региона. Слишком ранний посев может привести к прорастанию семян, что отрицательно скажется на их зимовке.

После посева необходимо покрыть грядку слоем мульчи (например, торфом) и закрыть укрытием, чтобы защитить семена от морозов. Весной, когда растает снег, укрытие снимается, а почва немного рыхлится. Дальнейший уход аналогичен уходу за весенними посевами.

Для подзимнего посева лучше выбирать сорта свеклы, которые обладают хорошей холодостойкостью и устойчивостью к стрелкованию, например, Холодостойкая-19, Полярная плоская К-249 и другие.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему колоновидные яблони не подходят для дачи
Садоводство, цветоводство
Почему колоновидные яблони не подходят для дачи Аудио 
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Садоводство, цветоводство
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Последние материалы
Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве
Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата
Семена для сада: как выбрать, чтобы не пожалеть
Цвета, которые визуально увеличат комнату: секреты дизайнеров
Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю
Грузовой корабль Прогресс МС-27 завершает свою миссию на МКС
Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды
Как избежать распространённых ошибок при укладке ламината
Как невкусная еда и вечерние ужины приводят к перееданию
Строительство быстровозводимого терминала в Иркутске завершено, но ввод в эксплуатацию не разрешён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.