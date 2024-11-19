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Простые способы сохранить любимый сорт картофеля на многие годы

2:04
Садоводство

Картофель, как и любые растения, подвержен вырождению, что влияет на его урожайность. Основными причинами этого являются снижение плодородия почвы, накопление токсичных веществ от постоянного выращивания одной культуры, вирусные заболевания и старение сортов.

Простые способы сохранить любимый сорт картофеля на многие годы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

На протяжении долгого времени считалось, что основным фактором является недостаток питательных веществ в почве, но современные исследования показали, что даже с внесением удобрений урожай может значительно снизиться.

Также, несмотря на севооборот, картофель может продолжать расти на одном участке без ухудшения качества, однако другие факторы, такие как вирусы и старение, играют решающую роль.

Из-за старения сортов картофеля, особенно при вегетативном размножении, происходит снижение урожайности. Старение является неизбежным процессом, но есть способы замедлить его, например, с помощью смены сортов и размножения с использованием семян.

Семенное размножение дает более здоровое потомство, что способствует обновлению сорта и продлению его жизни. Важно также выбирать для посадки только самые здоровые клубни с хорошими ростками.

Для того чтобы продлить жизнь старому сорту картофеля, стоит учитывать несколько агротехнических приемов. Во-первых, необходимо оставлять для посадки только лучшие клубни, особенно с урожайных кустов.

Для этого при уборке картофеля не стоит все клубни сваливать в одну кучу, а лучше выделить самые здоровые и урожайные для посадки. Большие клубни лучше порезать на части с глазками, что стимулирует прорастание.

Также важно правильно ухаживать за картофелем: своевременно удалять больные растения и сорняки, следить за влажностью почвы и использовать удобрения, особенно комплексные. Если правильно соблюдать эти рекомендации, можно значительно улучшить качество урожая и продлить жизнь любимым сортам картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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