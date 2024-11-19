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Выращивание розмарина из черенка, купленного в магазине

1:36
Садоводство

Розмарин — это ароматное растение, которое можно с успехом выращивать даже в домашних условиях. Есть два способа его размножения: черенкованием и семенами. Первый куст был получен из черенка, привезенного из Франции.

Выращивание розмарина из черенка, купленного в магазине
Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, CC BY-SA 4.0

Черенок укоренился в воде, а затем был посажен в рыхлую почву, где через месяц успешно начал расти. Несмотря на свои 8 лет, растение не разрастается, так как оно постоянно поддается обрезке, что позволяет поддерживать его компактный вид. Аромат розмарина напоминает Средиземноморье, и каждое прикосновение к его листьям вызывает приятные воспоминания о путешествиях.

Следующий опыт был с выращиванием розмарина из семян. Семена взошли хорошо, но не все из них прижились. Один кустик, посаженный в этом году, сейчас активно растет, и за его развитием можно наблюдать с удовольствием.

Уход за растением не требует много усилий. Оно растет в обычной почве с добавлением мелких камешков, предпочитает щелочную среду и требует минимального полива. Зимой растение прекрасно переносит холодные условия, если его периодически выставлять на солнечную лоджию, где поддерживается плюсовая температура.

Розмарин зимует при хорошей освещенности и прохладе, а весной возвращается на лоджию для дальнейшего роста. Периодически его обрезают, что помогает поддерживать форму куста и использованию его веточек в кулинарии, особенно для рыбных блюд.

Уточнения

Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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