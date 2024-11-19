Как сделать вкусные зимние заготовки из тыквы

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сезон тыквы — это отличное время для приготовления зимних заготовок. Тыква может быть не только для варенья, но и для множества оригинальных и вкусных рецептов. Пряная маринованная тыква станет отличной закуской, которая прекрасно дополнит мясные блюда или салаты.

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Для этого подходит тыква плотных сортов, лучше выбирать сладкие виды. Для маринования тыкву нарезают кубиками и оставляют на несколько часов в уксусной воде. Затем готовится маринад с различными специями, и тыква варится в нем всего 5 минут.

Если хочется чего-то острого, можно попробовать мариновать тыкву с болгарским перцем, чесноком и имбирем. Это быстрый и простой рецепт, который также идеально подойдет для зимних заготовок.

Для приготовления такого блюда тыкву нарезают тонкими ломтями, а маринад состоит из уксуса, воды, масла, сахара и соли. После того как овощи заливают горячим маринадом, достаточно оставить их в холодильнике на сутки.

Ещё один вариант — заготовка тыквы с рассолом. Для этого тыкву бланшируют, затем заливают кипящим рассолом с добавлением специй. Банки стерилизуются, и заготовка готова к хранению.

Тыквенная икра, которая ничуть не уступает баклажанной или кабачковой, станет отличной закуской или соусом для мяса. Приготовить её можно быстро, обжаривая овощи с помидорами и специями, а затем измельчив блендером для получения нужной текстуры.

Для более сложных заготовок можно использовать сочетание тыквы с баклажанами и яблоками, что добавит пикантности и интересного вкуса в зимнее меню. Все овощи нарезаются, готовится соус из томатов и чеснока, а затем смесь кипятится и закатывается в стерилизованные банки.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

