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Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы

1:35
Садоводство

Гладиолусы нужно достать за месяц до посадки, чтобы очистить от шелухи и осмотреть на наличие повреждений. Важно аккуратно очищать луковицы, чтобы не повредить ростки, и разместить их на свету.

Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Фото: commons.wikimedia.org by Mariluna, CC BY-SA 3.0

Хранить луковицы рекомендуется в квартире, в тканевых мешочках или газетных конвертах, подписанных по сортам. Погреб не всегда доступен, но с таким хранением процент брака остаётся минимальным.

Для проращивания гладиолусы нужно разместить на светлом месте, при этом важно следить, чтобы росточки направлялись к свету. Перед посадкой луковицы обрабатываются от вредителей и болезней, что помогает избежать проблем в будущем.

Лучше использовать препараты от трипсов, затем обработать стимулирующим раствором. За 7-10 дней до посадки применяются средства от грибковых заболеваний.

Если луковицы повреждены, их можно лечить. Например, если на луковице есть бактериальная парша или следы повреждений от трипсов, такие луковицы стоит высаживать как можно раньше.

Если донце луковицы чистое, есть шанс на её восстановление. В случае серьезных повреждений такую луковицу следует выбросить. Все работы должны проводиться с осторожностью, чтобы не повредить сам посадочный материал.

Лучше всего приобретать посадочные материалы у проверенных коллекционеров, чтобы избежать заражений и химикатов, которые могут ухудшить внешний вид растений.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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