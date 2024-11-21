Как поддерживать идеальную температуру в теплице

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Теплица является отличным решением для получения стабильного урожая теплолюбивых культур, даже в условиях непредсказуемого климата. Для этого необходимо правильно оборудовать теплицу, следить за влажностью, состоянием грунта, питанием растений, соблюдать севооборот и поддерживать оптимальную температуру воздуха и почвы.

Важно, чтобы в теплице был учтен температурный режим для различных культур в зависимости от погодных условий.

Температура в теплице должна соответствовать потребностям конкретных растений. Обычные овощные культуры, такие как огурцы, томаты, зелень и салат, требуют разных температурных режимов для роста и плодоношения.

Для большинства культур температура должна быть ночью на 4-7°C ниже, чем днем, а в пасмурную погоду она на 3-5°C ниже, чем в солнечные дни. Для точной оценки температуры рекомендуется установить несколько термометров по теплице, чтобы измерить среднюю температуру воздуха и грунта.

Значение оптимальной температуры заключается в том, что слишком высокая температура вызывает стресс у растений, ухудшая их состояние и снижая урожайность. В свою очередь, низкая температура замедляет обменные процессы и тормозит рост растений.

Поэтому важно поддерживать баланс температур, чтобы обеспечить стабильное развитие растений и максимальный урожай.

Существует несколько способов регулирования температуры в теплице:

Укрытие дополнительным слоем пленки: это поможет повысить теплоизоляцию теплицы, особенно если она стеклянная. Двойной слой пленки позволяет уменьшить потерю тепла на 1/3, но может снизить освещенность.

Побелка стен и крыши: этот метод помогает понизить температуру в теплице, отражая часть солнечного света.

Укрытие почвы пленкой: позволяет минимизировать потерю тепла и ускоряет процесс всходов.

Проветривание: это простой и эффективный способ регулировать температуру, открывая форточки в теплице.

Увлажнение воздуха: дождевание и мелкодисперсное распыление воды может значительно понизить температуру в теплице, особенно в жаркую погоду.

Для пленочных теплиц характерна высокая амплитуда температур, что требует особого внимания. Важно следить за дневными и ночными температурами, чтобы не допустить перегрева растений. Системы автоматического проветривания могут помочь избежать резких колебаний температуры и снизить риски для растений.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.

