Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Арбузы — это теплолюбивая культура, поэтому для надёжности их сначала выращивают рассадой, а затем пересаживают в грунт.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

В южных регионах семена сеют в конце марта, пересаживая рассаду на грядки в середине мая.

В средней полосе посев начинают в середине апреля, а высадку — к концу мая.

В северных регионах семена высевают не раньше начала мая, а на грядки пересаживают в первой половине июня.

Подходящий момент для пересадки: почва прогрелась до 15-18 °C, а ночная температура не опускается ниже этой отметки.

Как выбрать арбуз для посадки

Сорт

Арбузы различаются сроками созревания:

Ранние — через 50-70 дней после высадки в грунт.

Среднеспелые — 79-90 дней.

Поздние — 80-110 дней.

В прохладных регионах лучше выбирать ранние или порционные сорта, такие как "Сахарный малыш" и "Огонёк". Они дают небольшие, но сладкие плоды до 2 кг.

Качественные семена или рассада

Выбирайте свежие семена, желательно гибриды с маркировкой F1.

Рассаду пересаживают в возрасте 45-50 дней. У саженца должно быть 3-5 настоящих листьев, крепкий стебель, зелёная листва без повреждений.

Подготовка грядки для арбузов

Выберите солнечное место, где вода не застаивается после дождей.

За 1-2 недели до посадки внесите удобрения:5 кг перепревшего навоза или компоста.

250 г древесной золы.

1 ч. ложку суперфосфата.

Для тяжёлых почв добавьте 20 кг речного песка.

Перекопайте участок, перемешивая удобрения с грунтом, и разровняйте поверхность.

Как посадить арбуз рассадой

Сделайте лунки на расстоянии 70 см друг от друга и около 1 м между рядами. Погрузите горшочки с рассадой в воду, чтобы ком земли легко извлечь. Пересадите растения в лунки, заполнив пустоты вокруг корней землёй. Полейте тёплой водой (около 2 л на саженец).

Как ухаживать за арбузами

Полив

В сухую погоду поливайте два раза в неделю: по 10 л воды на растение, увеличивая объём до 30 л по мере роста.

При созревании плодов сократите полив до одного раза в неделю.

Используйте тёплую воду, направляя её под корень утром или вечером.

Подкормка

Через 2 недели после пересадки: 20 г аммиачной селитры на 10 л воды, 2 л под растение.

Во время цветения: растворите 0,1 г борной кислоты в 250 мл воды, доведите объём до 5 л и опрыскайте растения.

После завязывания плодов: растворите 1 ст. ложку азофоски, 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия в 10 л воды, 1 л под растение.

Все подкормки проводите на увлажнённой почве утром или вечером, чтобы не повредить листья.

Прищипка

Удаляйте боковые побеги (пасынки), оставляя 1-2 главные плети.

После появления завязей оставьте на плети 2-3 арбуза, остальные удалите.

Отщипните кончик плети, оставив 3-4 листа над последним плодом.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.

