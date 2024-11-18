Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов

Арбузы — это теплолюбивая культура, поэтому для надёжности их сначала выращивают рассадой, а затем пересаживают в грунт.
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В южных регионах семена сеют в конце марта, пересаживая рассаду на грядки в середине мая.
В средней полосе посев начинают в середине апреля, а высадку — к концу мая.
В северных регионах семена высевают не раньше начала мая, а на грядки пересаживают в первой половине июня.
Подходящий момент для пересадки: почва прогрелась до 15-18 °C, а ночная температура не опускается ниже этой отметки.
Как выбрать арбуз для посадки
Сорт
Арбузы различаются сроками созревания:
Ранние — через 50-70 дней после высадки в грунт.
Среднеспелые — 79-90 дней.
Поздние — 80-110 дней.
В прохладных регионах лучше выбирать ранние или порционные сорта, такие как "Сахарный малыш" и "Огонёк". Они дают небольшие, но сладкие плоды до 2 кг.
Качественные семена или рассада
Выбирайте свежие семена, желательно гибриды с маркировкой F1.
Рассаду пересаживают в возрасте 45-50 дней. У саженца должно быть 3-5 настоящих листьев, крепкий стебель, зелёная листва без повреждений.
Подготовка грядки для арбузов
Выберите солнечное место, где вода не застаивается после дождей.
За 1-2 недели до посадки внесите удобрения:5 кг перепревшего навоза или компоста.
250 г древесной золы.
1 ч. ложку суперфосфата.
Для тяжёлых почв добавьте 20 кг речного песка.
Перекопайте участок, перемешивая удобрения с грунтом, и разровняйте поверхность.
Как посадить арбуз рассадой
Сделайте лунки на расстоянии 70 см друг от друга и около 1 м между рядами.
Погрузите горшочки с рассадой в воду, чтобы ком земли легко извлечь.
Пересадите растения в лунки, заполнив пустоты вокруг корней землёй.
Полейте тёплой водой (около 2 л на саженец).
Как ухаживать за арбузами
Полив
В сухую погоду поливайте два раза в неделю: по 10 л воды на растение, увеличивая объём до 30 л по мере роста.
При созревании плодов сократите полив до одного раза в неделю.
Используйте тёплую воду, направляя её под корень утром или вечером.
Подкормка
Через 2 недели после пересадки: 20 г аммиачной селитры на 10 л воды, 2 л под растение.
Во время цветения: растворите 0,1 г борной кислоты в 250 мл воды, доведите объём до 5 л и опрыскайте растения.
После завязывания плодов: растворите 1 ст. ложку азофоски, 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия в 10 л воды, 1 л под растение.
Все подкормки проводите на увлажнённой почве утром или вечером, чтобы не повредить листья.
Прищипка
Удаляйте боковые побеги (пасынки), оставляя 1-2 главные плети. После появления завязей оставьте на плети 2-3 арбуза, остальные удалите. Отщипните кончик плети, оставив 3-4 листа над последним плодом.
Уточнения
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.