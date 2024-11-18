Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты оценили вероятность падения цен на квартиры в России
Главные модные тенденции осени и зимы 2024-2025 от персонального стилиста
Эксперт рассказал, что делать в случае затопления квартиры
Как заставить фиалку цвести
Сарик Андреасян и Лиза Моряк сообщили о скором прибавлении в семье
Массовая атака дронов ВСУ на регионы России. Где были сбиты украинские БПЛА?
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с pdf-файлами 
Навигация будущего: карты 2ГИС на лобовом стекле и приборной панели
Вступили в прямой конфликт с РФ: американский экс-разведчик высказался о последнем решении Байдена

Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов

3:42
Садоводство

Арбузы — это теплолюбивая культура, поэтому для надёжности их сначала выращивают рассадой, а затем пересаживают в грунт.

Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0
  • В южных регионах семена сеют в конце марта, пересаживая рассаду на грядки в середине мая.
  • В средней полосе посев начинают в середине апреля, а высадку — к концу мая.
  • В северных регионах семена высевают не раньше начала мая, а на грядки пересаживают в первой половине июня.

Подходящий момент для пересадки: почва прогрелась до 15-18 °C, а ночная температура не опускается ниже этой отметки.

Как выбрать арбуз для посадки

Сорт

Арбузы различаются сроками созревания:

  • Ранние — через 50-70 дней после высадки в грунт.
  • Среднеспелые — 79-90 дней.
  • Поздние — 80-110 дней.

В прохладных регионах лучше выбирать ранние или порционные сорта, такие как "Сахарный малыш" и "Огонёк". Они дают небольшие, но сладкие плоды до 2 кг.

Качественные семена или рассада

  • Выбирайте свежие семена, желательно гибриды с маркировкой F1.
  • Рассаду пересаживают в возрасте 45-50 дней. У саженца должно быть 3-5 настоящих листьев, крепкий стебель, зелёная листва без повреждений.

Подготовка грядки для арбузов

Выберите солнечное место, где вода не застаивается после дождей.

За 1-2 недели до посадки внесите удобрения:5 кг перепревшего навоза или компоста.

  • 250 г древесной золы.
  • 1 ч. ложку суперфосфата.

Для тяжёлых почв добавьте 20 кг речного песка.

Перекопайте участок, перемешивая удобрения с грунтом, и разровняйте поверхность.

Как посадить арбуз рассадой

  1. Сделайте лунки на расстоянии 70 см друг от друга и около 1 м между рядами.
  2. Погрузите горшочки с рассадой в воду, чтобы ком земли легко извлечь.
  3. Пересадите растения в лунки, заполнив пустоты вокруг корней землёй.
  4. Полейте тёплой водой (около 2 л на саженец).

Как ухаживать за арбузами

Полив

  • В сухую погоду поливайте два раза в неделю: по 10 л воды на растение, увеличивая объём до 30 л по мере роста.
  • При созревании плодов сократите полив до одного раза в неделю.
  • Используйте тёплую воду, направляя её под корень утром или вечером.

Подкормка

  • Через 2 недели после пересадки: 20 г аммиачной селитры на 10 л воды, 2 л под растение.
  • Во время цветения: растворите 0,1 г борной кислоты в 250 мл воды, доведите объём до 5 л и опрыскайте растения.
  • После завязывания плодов: растворите 1 ст. ложку азофоски, 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия в 10 л воды, 1 л под растение.

Все подкормки проводите на увлажнённой почве утром или вечером, чтобы не повредить листья.

Прищипка

Удаляйте боковые побеги (пасынки), оставляя 1-2 главные плети.
После появления завязей оставьте на плети 2-3 арбуза, остальные удалите.
Отщипните кончик плети, оставив 3-4 листа над последним плодом.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Авто
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают Аудио 
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод
Авто
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод Аудио 
Популярное
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?

Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Дмитрий Плотников Богатые американцы финансируют проект замены больной головы на здоровую Игорь Буккер Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Эксперт рассказал, что делать в случае затопления квартиры
Как заставить фиалку цвести
Сарик Андреасян и Лиза Моряк сообщили о скором прибавлении в семье
Массовая атака дронов ВСУ на регионы России. Где были сбиты украинские БПЛА?
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с pdf-файлами 
В Китае назвали "позитивным примером" уровень вложений России в госдолг США
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Навигация будущего: карты 2ГИС на лобовом стекле и приборной панели
Вступили в прямой конфликт с РФ: американский экс-разведчик высказался о последнем решении Байдена
Байден разрешил ВСУ бить вглубь России. Что думает Трамп и власти России?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.