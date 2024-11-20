Три секретных правила выращивания идеальных баклажанов

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения хорошего урожая баклажанов необходимо соблюдать несколько ключевых принципов, которые гарантируют стабильные результаты даже в неблагоприятные годы. Прежде всего, важно следовать трем основным правилам: правильная посадка, формировка и регулярная подкормка.

Правило посадки: чтобы баклажаны хорошо росли, нужно выбирать сорта, подходящие для региона, например, гибриды, такие как "Король Севера F1" и "Эпик F1". Семена высаживаются на рассаду в конце февраля, а уже в начале мая хорошо сформированную рассаду пересаживают в теплицу с плодородной почвой, добавляя биогумус в лунки.

Правило формировки: важной частью ухода за баклажанами является их формировка. Нужно удалить все ненужные побеги и пасынки, особенно те, которые появляются до основной развилки стебля. Это помогает растению сосредоточиться на формировании крупных плодов, а также улучшает проветривание и способствует лучшему опылению.

Правило подкормки: баклажаны нуждаются в регулярных подкормках для полноценного роста. Их подкармливают раз в 7-10 дней зеленым удобрением, жидким биогумусом, гуматом калия или золой. Такие подкормки повышают урожайность и обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами.

Кроме того, чтобы растения не заваливались под тяжестью плодов, возле кустов устанавливают колышки. В теплице баклажаны размещают вдоль боковых грядок, а на центральной — высаживают томаты, так как они не любят сквозняков. Важно регулярно срезать зрелые плоды, не давая им перерастать.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

