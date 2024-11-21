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Как добиться отличных результатов на участке с помощью правильной обработки почвы

Садоводство

Для правильного ухода за почвой и поддержания ее плодородия важно помнить несколько ключевых аспектов. Прежде всего, важно обеспечить почве правильную обработку, избегая чрезмерного перекапывания, которое может нарушить баланс микроорганизмов.

Для этого рекомендуется применять безотвальную обработку, которая позволяет сохранить полезную микрофлору и верхний плодородный слой земли. Такой подход помогает почве быть более рыхлой и питательной, что способствует улучшению урожайности.

Перекопка с оборотом пласта, наоборот, нарушает структуру почвы, уничтожая полезные аэробные микроорганизмы и создавая благоприятные условия для болезнетворных. Вместо этого предпочтительнее использовать плоскорезы, которые обеспечивают необходимую рыхлость на глубине 16-18 см.

Также немаловажным является контроль за кислотностью почвы. Кислые почвы требуют известкования, а щелочные — добавления доломитовой муки. Важно также регулярно использовать сидераты, такие как рапс или горчица, которые помогают восстанавливать структуру почвы и ее питание.

Для глинистых почв рекомендуется использовать песок или агроперлит, которые помогают предотвратить образование корки и плесени, особенно для теплолюбивых культур. А на участках с высокими грунтовыми водами следует применять керамзит для дренажа и предотвращения затоплений.

Мульчирование и использование гуматов также являются важными методами поддержания плодородия почвы. Гуматы помогают улучшить структуру и биологическую активность почвы, а ЭМ-препараты служат дополнительным стимулом для роста и здоровья растений.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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