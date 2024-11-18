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Что лучше для урожая: универсальный компост или проверенный перегной

2:27
Садоводство

Многие огородники при улучшении плодородия почвы сталкиваются с рекомендацией использовать органические удобрения, такие как компост или перегной. На первый взгляд, они кажутся похожими, но на самом деле это разные добавки с уникальными свойствами.

Что лучше для урожая: универсальный компост или проверенный перегной
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM

Что такое перегной

Перегной — это перепревший навоз, который со временем превращается в рыхлую массу, напоминающую плодородную почву. Его можно использовать как удобрение для грядок или в качестве мульчи.

Особенности перегноя

Содержит питательные вещества, которые легко усваиваются растениями.
Уровень азота в нём невысок, что делает его универсальным для большинства культур.
Однако из-за длительного хранения или переработки до 30-50% питательных веществ может теряться.
Перегной — это простой способ обогатить почву и улучшить её структуру.

Что такое компост

Компост — удобрение, которое можно приготовить самостоятельно из растительных остатков, сорняков и бытовых отходов. Органика складывается в компостной куче или яме, чередуясь со слоями земли. Нередко добавляются минеральные удобрения для повышения эффективности.

Особенности компоста

Содержит полезную почвенную микрофлору, которая помогает восстанавливать плодородие.
Экологически чистый продукт, если правильно организован процесс разложения.
Улучшает структуру почвы, восполняет нехватку питательных веществ и даже "лечит" истощённые грядки.
Компост можно считать универсальным "биоудобрением", которое помогает садоводам поддерживать здоровье почвы.

Ключевые различия

Происхождение:

  • Перегной — перепревший навоз.
  • Компост - переработанные растительные остатки.

Содержание питательных веществ:

Перегной теряет часть питательных веществ из-за длительного хранения.
Компост сохраняет полезные микроорганизмы, поддерживающие здоровье почвы.

Способность к восстановлению почвы

Компост более эффективен для улучшения структуры почвы и её микрофлоры.

Перегной быстрее отдаёт растениям питательные вещества.

Использование компоста или перегноя зависит от задач: для долгосрочного улучшения почвы подходит компост, а для быстрого обогащения — перегной.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Наво́з - органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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