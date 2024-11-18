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Почему обработка лука перед посадкой повышает урожай в разы

3:33
Садоводство

Подготовка лука-севка перед посадкой значительно повышает урожайность. Обработанные луковицы становятся более устойчивыми к болезням, таким как ложная мучнистая роса и фузариозная гниль, а также менее привлекательными для вредителей, включая луковую муху, трипсов и лукового корневого клеща.

Почему обработка лука перед посадкой повышает урожай в разы
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Замоченные в специальных растворах луковицы можно сразу сажать на грядки во влажном состоянии. Если посадка откладывается, высушите севок, разложив его в один слой на бумаге.

Чем обработать лук перед посадкой

1. Марганцовка

Марганцовка помогает эффективно уничтожить бактерии и грибковые возбудители.

Разведите 3-4 г марганцовки в 1 л тёплой воды (30-40 °C).
Погрузите севок в раствор на 20-30 минут.
После процедуры слейте раствор и посадите луковицы или просушите их.

2. Солёный раствор

Соль помогает защитить севок от вредителей.

Разведите 1-2 ст. ложки соли в 1 л тёплой воды (40-50 °C).
Полностью покройте луковицы раствором, оставьте на 30 минут — 2 часа.
После замачивания промойте и просушите лук или сразу приступайте к посадке.

3. Медный купорос

Медный купорос эффективно защищает от грибковых заболеваний.

Разведите 1 ч. ложку медного купороса в 1 л воды (40-50 °C).
Замочите севок на 2 часа, используя пластиковую или стеклянную посуду.
После обработки слейте раствор, подсушите лук или посадите.

4. Берёзовый дёготь

Дёготь своим запахом отпугивает вредителей, включая луковую муху.

Разведите 1 ст. ложку дёгтя в 1 л воды (около 40 °C).
Замочите севок на 2 часа, периодически перемешивая.
После процедуры просушите или посадите лук.

5. Стимуляторы роста

Препараты вроде "Эпина", "Циркона" или "Энергена" укрепляют иммунитет растений, ускоряют прорастание и обеспечивают дружные всходы.

Разведите стимулятор по инструкции (например, 1 мл "Эпина" на 2 л воды).
Замочите севок на 2 часа, затем приступайте к посадке или просушите.

6. Фунгициды

Фунгициды помогают предотвратить развитие болезней в течение всего периода роста.

Химические: Например, "Максим Дачник". Разведите 2 мл в 1 л воды и замачивайте севок 30 минут.

Биологические: К примеру, "Фитоспорин". Разведите 10-15 г в 0,5 л воды, обработайте луковицы в течение 5-10 минут.
После обработки луковицы можно сразу сажать или высушить.

Полезные советы

Используйте отдельные ёмкости для каждого сорта лука, чтобы избежать путаницы.

Подбирайте раствор в зависимости от ваших задач: защита от болезней, вредителей или ускорение роста.

Не обрабатывайте луковицы в металлической посуде, чтобы избежать химических реакций.

Правильная обработка лука перед посадкой — это залог крепкого здоровья растений и высокого урожая.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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