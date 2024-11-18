Почему обработка лука перед посадкой повышает урожай в разы

Подготовка лука-севка перед посадкой значительно повышает урожайность. Обработанные луковицы становятся более устойчивыми к болезням, таким как ложная мучнистая роса и фузариозная гниль, а также менее привлекательными для вредителей, включая луковую муху, трипсов и лукового корневого клеща.
Замоченные в специальных растворах луковицы можно сразу сажать на грядки во влажном состоянии. Если посадка откладывается, высушите севок, разложив его в один слой на бумаге.
1. Марганцовка
Марганцовка помогает эффективно уничтожить бактерии и грибковые возбудители.
Разведите 3-4 г марганцовки в 1 л тёплой воды (30-40 °C).
Погрузите севок в раствор на 20-30 минут.
После процедуры слейте раствор и посадите луковицы или просушите их.
2. Солёный раствор
Соль помогает защитить севок от вредителей.
Разведите 1-2 ст. ложки соли в 1 л тёплой воды (40-50 °C).
Полностью покройте луковицы раствором, оставьте на 30 минут — 2 часа.
После замачивания промойте и просушите лук или сразу приступайте к посадке.
3. Медный купорос
Медный купорос эффективно защищает от грибковых заболеваний.
Разведите 1 ч. ложку медного купороса в 1 л воды (40-50 °C).
Замочите севок на 2 часа, используя пластиковую или стеклянную посуду.
После обработки слейте раствор, подсушите лук или посадите.
4. Берёзовый дёготь
Дёготь своим запахом отпугивает вредителей, включая луковую муху.
Разведите 1 ст. ложку дёгтя в 1 л воды (около 40 °C).
Замочите севок на 2 часа, периодически перемешивая.
После процедуры просушите или посадите лук.
5. Стимуляторы роста
Препараты вроде "Эпина", "Циркона" или "Энергена" укрепляют иммунитет растений, ускоряют прорастание и обеспечивают дружные всходы.
Разведите стимулятор по инструкции (например, 1 мл "Эпина" на 2 л воды).
Замочите севок на 2 часа, затем приступайте к посадке или просушите.
6. Фунгициды
Фунгициды помогают предотвратить развитие болезней в течение всего периода роста.
Химические: Например, "Максим Дачник". Разведите 2 мл в 1 л воды и замачивайте севок 30 минут.
Биологические: К примеру, "Фитоспорин". Разведите 10-15 г в 0,5 л воды, обработайте луковицы в течение 5-10 минут.
После обработки луковицы можно сразу сажать или высушить.
Используйте отдельные ёмкости для каждого сорта лука, чтобы избежать путаницы.
Подбирайте раствор в зависимости от ваших задач: защита от болезней, вредителей или ускорение роста.
Не обрабатывайте луковицы в металлической посуде, чтобы избежать химических реакций.
Правильная обработка лука перед посадкой — это залог крепкого здоровья растений и высокого урожая.
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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