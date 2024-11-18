Простые шаги для защиты вашего сада от жуков-короедов

Короеды — это небольшие жуки длиной от 8 до 15 мм. Их тело похоже на объемный четырёхугольник, голова у самок выпуклая, а у самцов вогнутая. Окраска короедов варьируется от коричневой до чёрной, на надкрыльях могут быть полоски или чешуйки.
Эти насекомые поражают живые и спиленные деревья, а также деревянные конструкции в домах. Вред от короедов огромен: они прогрызают ходы в древесине, нарушая её структуру. Если жуки атакуют несущие конструкции дома, это может сделать строение небезопасным.
Личинки короеда прогрызают извилистые лабиринты в древесине, питаясь её тканями. Взрослые особи вылетают весной, чтобы продолжить размножение, что приводит к дальнейшему разрушению древесины.
Признаки в деревьях
Признаки в доме
Народные методы
Смешайте керосин и скипидар в пропорции 3:1, наберите смесь в шприц и введите в отверстия. Либо используйте вазелиновое масло таким же способом. После обработки запечатайте ходы акриловым герметиком. Однако эти методы малоэффективны при серьёзных поражениях.
Химические средства
Используйте инсектициды ("Клипер", "БИ-58", "Конфидор Экстра"). Раствор наносят на древесину опрыскиванием или вводят в отверстия. После процедуры дом нужно проветрить, а обработку повторить через месяц, если жуки не уничтожены.
Обращение к профессионалам
Спецслужбы используют парогенераторы, холодный или горячий туман для глубокого проникновения инсектицидов в древесину. В тяжёлых случаях применяют газ фосфин — высокоэффективное, но токсичное средство.
Механическая очистка
Подходит для деревьев с единичными отверстиями. Снимите кору вокруг хода, используйте проволоку, чтобы достать личинку, затем замажьте повреждённое место садовым варом.
Химические инсектициды
Применяйте препараты вроде "БИ-58", "Клипер" или "Конфидор". Растворите средство по инструкции, опрыскайте ствол, ветви и крону. Повторите обработку через месяц.
Биопрепараты
Экологичные средства, например, "Крона-АНТИП", содержат грибные штаммы и нематоды, убивающие личинки. Средство применяют даже перед сбором урожая.
Короеды (лат. Scolytinae) — группа жуков, которая ранее рассматривалась в качестве семейства (Scolytidae), но в настоящее время понижена в ранге до подсемейства.
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