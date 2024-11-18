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Простые шаги для защиты вашего сада от жуков-короедов

3:34
Садоводство

Короеды — это небольшие жуки длиной от 8 до 15 мм. Их тело похоже на объемный четырёхугольник, голова у самок выпуклая, а у самцов вогнутая. Окраска короедов варьируется от коричневой до чёрной, на надкрыльях могут быть полоски или чешуйки.

Простые шаги для защиты вашего сада от жуков-короедов
Фото: commons.wikimedia. org by Акира Койсикава, CC BY-SA 4.0

Вред от короедов

Эти насекомые поражают живые и спиленные деревья, а также деревянные конструкции в домах. Вред от короедов огромен: они прогрызают ходы в древесине, нарушая её структуру. Если жуки атакуют несущие конструкции дома, это может сделать строение небезопасным.

Личинки короеда прогрызают извилистые лабиринты в древесине, питаясь её тканями. Взрослые особи вылетают весной, чтобы продолжить размножение, что приводит к дальнейшему разрушению древесины.

Как распознать короедов

Признаки в деревьях

  • Отверстия в древесине: круглые или овальные ходы, окружённые мелкими опилками.
  • Камедь или смола: выступает на стволах плодовых или хвойных деревьев.
  • Сухая крона: листва или хвоя осыпается, кора отслаивается кусками.
  • Привлечённые дятлы: птицы могут указывать на присутствие вредителей.

Признаки в доме

  • Ходы в деревянных конструкциях: появляются в свежей древесине.
  • Мелкие опилки и шорохи: на полу или внутри стен, особенно заметные ночью.
  • Дыры в древесине старых конструкций: чаще всего это следы других вредителей (точильщиков или пилильщиков).

Как избавиться от короедов в доме

Народные методы

Смешайте керосин и скипидар в пропорции 3:1, наберите смесь в шприц и введите в отверстия. Либо используйте вазелиновое масло таким же способом. После обработки запечатайте ходы акриловым герметиком. Однако эти методы малоэффективны при серьёзных поражениях.

Химические средства

Используйте инсектициды ("Клипер", "БИ-58", "Конфидор Экстра"). Раствор наносят на древесину опрыскиванием или вводят в отверстия. После процедуры дом нужно проветрить, а обработку повторить через месяц, если жуки не уничтожены.

Обращение к профессионалам

Спецслужбы используют парогенераторы, холодный или горячий туман для глубокого проникновения инсектицидов в древесину. В тяжёлых случаях применяют газ фосфин — высокоэффективное, но токсичное средство.

Как бороться с короедами в саду

Механическая очистка

Подходит для деревьев с единичными отверстиями. Снимите кору вокруг хода, используйте проволоку, чтобы достать личинку, затем замажьте повреждённое место садовым варом.

Химические инсектициды

Применяйте препараты вроде "БИ-58", "Клипер" или "Конфидор". Растворите средство по инструкции, опрыскайте ствол, ветви и крону. Повторите обработку через месяц.

Биопрепараты

Экологичные средства, например, "Крона-АНТИП", содержат грибные штаммы и нематоды, убивающие личинки. Средство применяют даже перед сбором урожая.

Профилактика

  • Осматривайте деревья и деревянные конструкции, чтобы вовремя заметить вредителей.
  • Используйте пропитки для защиты древесины.
  • Обрабатывайте стройматериалы перед использованием.

Уточнения

Короеды (лат. Scolytinae) — группа жуков, которая ранее рассматривалась в качестве семейства (Scolytidae), но в настоящее время понижена в ранге до подсемейства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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