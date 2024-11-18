Осенняя обрезка пионов: почему нельзя торопиться

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Прежде чем приступить к обрезке пионов, важно понять, какие именно растут у вас в саду — травянистые или древовидные. Эти растения требуют разного подхода.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, CC BY-SA 3.0

Травянистые пионы

Для травянистых пионов радикальная обрезка проводится осенью, с конца сентября до ноября. Дождитесь первых серьёзных заморозков, после которых стебли растения полягут. В это время их обрезают практически до основания, оставляя пеньки высотой около 3 см.

Важно не торопиться: преждевременная обрезка может нарушить процесс фотосинтеза, что негативно скажется на формировании подземных почек. Именно из этих почек следующей весной вырастут новые побеги.

После обрезки удалите всю листву и сорняки вокруг куста. Листья не отправляйте в компост, так как они могут содержать вредителей и возбудителей болезней. Вместо этого лучше их выбросить или сжечь. Для защиты корней и дополнительного питания нанесите слой мульчи из компоста или перепревшего навоза толщиной 5-10 см.

Древовидные пионы

Древовидные пионы обрезают по-другому. Осенью эти кустарники сбрасывают листву и спокойно зимуют. Радикальная обрезка им не нужна. Весной проводится санитарная и формирующая обрезка.

Удалите все слабые веточки, растущие в центр куста, чтобы избежать загущения. Затем укоротите остальные побеги: найдите верхнюю живую почку, отступите от неё на 1 см и срежьте сухую часть побега.

Не обрезайте ветки слишком сильно, чтобы не удалить цветочные почки, из которых в будущем появятся бутоны.

Как обрезать пионы после цветения

Когда пионы отцветут, удалите увядшие соцветия, оставляя 0,5 см от ближайшего листа. Это можно делать сразу после того, как цветок сбросит лепестки, или дождаться окончания цветения всего куста. Если вы хотите собрать семена, оставьте несколько соцветий для их созревания.

Обрезку следует выполнять продезинфицированным секатором или ножницами.

Эти рекомендации помогут вам правильно ухаживать за пионами и подготовить их к новому сезону цветения.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

